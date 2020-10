Schwartzman po maratonu v polfinale Roland Garrosa

Diego Schwartzman je prvi polfinalist v konkurenci posameznikov na odprtem teniškem prvenstvu Francije, zadnjem turnirju za grand slam v letošnji sezoni. Argentinec je za preboj med najboljše štiri Roland Garrosa po petih urah in 10 minutah z izidom 3:2 v nizih premagal višje postavljenega Avstrijca Dominica Thiema. To je bil dvoboj tretjega in 12. nosilca, v katerem je na koncu na peščenem igrišču, bil boljši slabše postavljeni igralec. Udeleženca polfinala je dal šele peti niz, v katerem je bil boljši argentinski igralec, ki se je prvič na turnirjih velike četverice uvrstil v polfinale. V izenačenem dvoboju je ugnal zmagovalca letošnjega odprtega prvenstva ZDA z izidom 7:6 (1), 5:7, 6:7 (6), 7:6 (5) in 6:2.

Diego Schwartzman vs Dominic Thiem FOTO: Sofascore.com Izidi, Pariz, grand slam (38,41 milijona evrov):

- moški:

- četrtfinale:

Diego Schwartzman (Arg/12) - Dominic Thiem (Avt/3) 7:6 (1), 5:7, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2; - ženske:

- osmina finala:

Danielle Collins (ZDA) - Ons Jabeur (Tun/30) 6:4, 4:6, 6:4; - četrtfinale:

Nadia Podoroska (Arg) - Jelina Svitolina (Ukr/3) 6:2, 6:4.