Schwartzman v Rimu premagal Nadala

V Rimu je Nadalslavil kar devet zmag. Argentinec se bo v polfinalu pomeril s Kanadčanom Denisom Shapovalovom. Osemindvajsetletni Argentinec je v 10. dvoboju z Nadalom slavil sploh prvo zmago. "Presrečen sem. To je noro. Igral sem svoj najboljši tenis in izkoristil prva vsako priložnost, ki mi jo je ponudil," je neposredno po zmagi povedal zmagovalec treh turnirjev serije ATP.

Nadal je izpustil odprto prvenstvo ZDA in v Rimu zaigral tudi za pripravo na odprto prvenstvo Francije, ki se začne čez teden dni. Španski kralj peska je pred tem na turnirju oddal vsega šest iger in teniški svet se je že pripravljal na finalno poslastico s Srbom Novakom Đokovićem. Ta še vedno igra uspešno. V četrtfinalu je premagal nemškega kvalifikanta Dominika Koepferja, a z nekaj težavami s 6:3, 4:6 in 6:3. Zdaj bo njegov polfinalni nasprotnik Norvežan Casper Ruud.