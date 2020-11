Schwartzman zadnji udeleženec zaključnega turnirja v Londonu

Rafael Nadalse bo v sobotnem polfinalu pariškega mastersa v dvorani Bercy pomeril z zmagovalcem obračuna med Nemcem Alexandrom Zverevomin Švicarjem Stanom Wawrinko. V petkovem popoldanskem sporedu sta si nastop med najboljšimi štirimi zagotovila Rus Danil Medvedjev in Kanadčan črnogorskih koreninMiloš Raonić. Rus je s 6:3, 6:1 ugnal prav Schwartzmana, Raonić pa je bil boljši od domačega upa Uga Humbertas 6:3, 3:6, 7:6 (7).

Po petkovem dnevu v francoski prestolnici je torej jasno, katerih osem igralcev se bo pomerilo v londonski O2 areni. To so Srb Novak Đoković, Nadal, Avstrijec Dominic Thiem, RusAndrej Rubljov ter njegov rojak Medvedjev, Grk Stefanos Cicipas, Zverev in Schwartzman. Zaključni turnir v Londonu se bo odvijal med 15. in 22. novembrom.