Schwartzman zmagovalec v Buenos Airesu, Rubljov osvojil Rotterdam

Osemindvajsetletni Diego Schwartzmanse je razveselil svoje četrte turnirske zmage v karieri. Pred tem se zmagal v Los Cabosu (2019), Rio de Janeiru (2018) in Istanbulu (2016).

Tausonova v Lyonu do prve zmage v karieri

Danka Clara Tauson je zmagovalka teniškega turnirja WTA v Lyonu z nagradnim skladom 195.400 evrov. V finalu je premagala Švicarko Viktorijo Golubić s 6:4, 6:1. V polfinalu je Švicarka po hudem boju ugnala drugo nosilko Francozinjo Fiono Ferro, Tausonova pa sedmopostavljeno Španko Paulo Badosa. V nedeljo si je mlada Danka, ki si je pri 18 letih prvič priigrala finale na tej ravni tekmovanj, izborila še prvo zmago v karieri.

Tausonova, ki je le na 139. mestu lestvice WTA, je za doslej največji uspeh ugnala devet mest bolje uvrščeno švicarsko tekmico. Ta je igrala tretji finale, ostaja pa pri eni zmagi iz Gstaada leta 2016.

Rubljov osvojil Rotterdam

Andrej Rubljov je zmagovalec teniškega turnirja ATP 500 v Rotterdamu. V finalu je Rus v dveh nizih s 7:6 (4) in 6:4 premagal Madžara Martona Fucsovicsa. Za 23-letnega Rubljova je to že četrta zmaga na ravni turnirja ATP 500. Lani je slavil v Hamburgu, Sankt Peterburgu in na Dunaju, skupaj pa je v karieri dobil osem turnirjev.

Klepačeva v 2. krog Dubaja

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v prvem krogu konkurence dvojic na turnirju WTA v Dubaju skupaj z Indijko Sanio Mirzapremagala Američanko Shelby Rogers in Kitajko Saisai Žengs 6:1 in 6:3. Klepačevo in Mirzo v osmini finala čakata boljši iz dvoboja med Britanko Eden Silva in Rosalie van der Hoek ter Američanko Hayley Carter in Brazilko Luiso Stefani.