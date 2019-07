Scott skazil večer Dresslu, za konec še dva svetovna rekorda

Britanci so s 3:28,10 dosegli tudi nov evropski rekord, imeli pa predvsem dva izjemna plavalca. Po hrbtnem slogu je na polovici tekme Britance v vodstvo popeljal izjemni prsač Adam Peaty, v zadnji izmeni v prostem slogu pa so Britanci začeli s sekundo zaostanka za Američani, ki jim je izdatno prednost zagotovil prav Caeleb Dressel, a je Nathan Adriansicer odbil napad Rusa Vladimirja Morozova, ne pa tudi izjemnega Duncana Scotta.

Prireditelji so zadnji dan razdelili še osem kompletov kolajn. V moški konkurenci so se po dolgih letih zlata spet veselili Nemci. Florain Wellbrockje na 1500-metrski razdalji dobil troboj z Ukrajincem Mihajlom Romančukomin italijanskim olimpijskim zmagovalcem Italijanom Gregoriom Paltrineriem, ki je bil v Gvangdžuju najboljši na 800-metrski razdalji. Enaindvajsetletni Nemec, ki je zmagal tudi v daljinskem plavanju na 10 km, je pospešil 100 metrov pred ciljem in delno mu je lahko sledil le Ukrajinec.

Kingova po zmagi na 100 m prsno slavila še na 50-metrski razdalji

Izredno zanimiv je bil tudi sklepni del tekme na 400 m mešano. Prepričljivo je ves čas vodil Japonec Daija Seto, tudi zmagal, a se mu je Američan Jay Litherlandna sklepnih 50 metrih približal na manj kot tri desetinke sekunde. Seto je pred tem zmagal že na 200 m mešano in bil srebrn v najdaljši delfinovi preizkušnji.

V ženski konkurenci je Američanka Lilly Kingzmagi na 100 metrov prsno dodala še uspeh na pol krajši razdalji. Drugo zlato pa je osvojila tudi njena rojakinja Simone Manuel, ki je bila danes najboljša na 50 m prosto. Dve stotinki je zaostala Švedinja Sarah Sjoestroem, ta je osvojila že peto medaljo v Gvangdžuju, še štiri stotinke več je zaostala Avstralka Cate Campbell, le za stotinko pa je za odličje zmanjkalo Danki Pernille Blume. Svoje drugo zlato v Južni Koreji si je priborila tudi Madžarka Katinka Hosszu, ki je zlatu na 200 m mešano dodala še prepričljivo zmago na 400 m mešano.

Prav na koncu tekmovanja pa sta bila dosežena še dva svetovna rekorda. Američanke Reagan Smith, Lilly King, Kelsi Dahliain Simone Manuelso 4 x 100 m mešano zmogle v 3:50,40 minute, že v prvi predaji pa je Smithova s 57,57 dosegla tudi nov svetovni rekord na 100 m hrbtno. Smithova, na SP je dosegla že rekord na 200 m hrbtno, je za 43 stotink sekunde izboljšala lani dosežen rekord rojakinje Kathleen Bakerz ameriškega prvenstva. V štafeti pa so bile rekorderke pred tem prav tako Američanke, ki so pred dvema letoma na SP v Budimpešti dosegle izid 3:51,55.

Izidi SP v plavanju, moški:

- 50 m hrbtno:

1. Zane Waddell (JAR) 24,43 sekunde

2. Jevgenij Rilov (Rus) 24,49

3. Kliment Kolesnikov (Rus) 24,51

- 1500 m prosto:

1. Florian Wellbrock (Nem) 14:36,54

2. Mihajlo Romančuk (Ukr) 14:37,63

3. Gregorio Paltrinieri (Ita) 14:38,75

- 400 m mešano:

1. Daija Seto (Jap) 4:08,95

2. Jay Litherland (ZDA) 4:09,22

3. Lewis Clareburt (Avs) 4:12,07

- 4 x 100 m mešano:

1. Velika Britanija (Luke Greenbank, Adam Peaty, James Guy, Duncan Scott) 3:28,10

2. ZDA 3:28,45

3. Rusija 3:28,81

Ženske

- 50 m prsno:

1. Lilly King (ZDA) 29,84

2. Benedetta Pilato (Ita) 30,00

3. Julija Jefimova (Rus) 30,15

- 50 m prosto:

1. Simone Manuel (ZDA) 24,05

2. Sarah Sjoestroem (Šve) 24,07

3. Cate Campbell (Avs) 24,11

- 400 m mešano:

1. Katinka Hosszu (Mad) 4:30,39

2. Šiven Je (Kit) 4:32,07

3. Jui Ohaši (Jap) 4:32,33

- 4 x 100 m mešano:

1. ZDA (Smith Regan, Lilly King, Kelsi Dahlia, Simone Manuel) 3:50,40

2. Avstralija 3:53,42

3. Kanada 3:53,58