Še Bennett v Pogačarjevo ekipo UAE Team Emirates

George Bennett je leta 2017 osvojil dirko po Kaliforniji, lani semiklasiko Gran Piemonte, dvakrat pa je končal med najboljšo deseterico večtedenskih dirk, enkrat na Giru in enkrat na Vuelti, so še zapisali pri ekipi UAE. "Zelo sem zadovoljen s prestopom k UAE Team Emirates. Veselim se, da bom lahko pomagal moštvu osvojiti še veliko dirk. Gre za ekipo, ki iz leta v leto napreduje, in tudi sam si želim biti del tega napredka," je med drugim ob podpisu pogodbe dejal "kivi" za klubsko spletno stran.