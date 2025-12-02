Se bo 44-letna Serena Williams vrnila na teniške turnirje?

Predstavnik Itie Adrian Bassett je za The Athletic potrdil, da je Serena Williams spet v testnem bazenu športnikov, najverjetnejša možnost za vrnitev pa je igranje v mešanih dvojicah na OP ZDA avgusta prihodnje leto. Zmagovalka 23 turnirjev za grand slam se lahko na uradne turnirje vrne le ob tem, da je šest mesecev v protidopinškem sistemu.