Se bo 44-letna Serena Williams vrnila na teniške turnirje?

New York, 02. 12. 2025 19.13 | Posodobljeno pred 48 minutami

STA
Nekdanja ameriška teniška zvezdnica Serena Williams je obvestila agencijo za teniško integriteto (Itia), da želi biti spet vključena v protidopinška testiranja, kar spodbuja namigovanja o vrnitvi 44-letnice na turnirje.

Predstavnik Itie Adrian Bassett je za The Athletic potrdil, da je Serena Williams spet v testnem bazenu športnikov, najverjetnejša možnost za vrnitev pa je igranje v mešanih dvojicah na OP ZDA avgusta prihodnje leto. Zmagovalka 23 turnirjev za grand slam se lahko na uradne turnirje vrne le ob tem, da je šest mesecev v protidopinškem sistemu.

Williams se je sicer upokojila leta 2022 prav na OP ZDA, približno leto zatem pa je rodila drugega otroka. Njena sestra Venus Williams, ki je leto starejša, je že pred tem načrtovala igranje tenisa v prihodnji sezoni.

Naslednji članek

Neža Klančar z državnim rekordom v polfinale na 50 m delfin

Martinović
02. 12. 2025 19.55
+1
A je ozempic predmet antidopinških prepovedi oz pravil???
