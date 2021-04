Prihodnost Sagana pod vprašajem: Treba se je zavedati, da nas veliko stane

Pogovor direktorja Ralpha Denkaza dnevnik Kölner Stadt-Anzeiger je razkril, da se ekipa sprašuje, ali je še smiselno vlagati v trikratnega svetovnega prvaka, ali se rajši usmeriti na mlajše kolesarje.

"Hvaležni smo za vse, kar je Peter storil za nas. Zaradi njega smo dobili marsikaterega sponzorja, zaradi njega postali znani in oblegani, a treba se je zavedati, da nas tudi veliko stane, saj je zagotovo eden najbolj plačanih kolesarjev. Zato se sprašujemo, ali ne bi bilo bolje ta denar porabiti za obetavne mlajše kolesarje," je dejal Denk.

Sagan: Če resno misli, da me ne potrebuje, si bom sam našel ekipo, ki me bo želela

Petra Sagana, zmagovalca 114 profesionalnih dirk in sedemkratnega dobitnika zelene majice na Touru, pa se njegove besede niso posebej dotaknile, kot sam pravi, ne želi delati iz muhe slona.

"Ne vem, če je Denk dejal tako, kot je pisalo v medijih. Sam niti nisem bral, vem pa, da novinarji dostikrat zapišejo svojo razlago dogodkov, stvar zapišejo izven konteksta. Z Ralphom nisem govoril o svoji usodi, zagotovo se bom moral. Če resno misli, da me ne potrebuje, si bom sam našel ekipo, ki me bo želela. Mislim, da to ne bo problem. Ne počutim se starega, imam 31 let, a sem še vedno pripravljen za velike stvari. Morda ne v tem trenutku, februarja me je okužba z novim koronavirusom precej zdelala, a bom še prišel na svojo raven," meni Slovak.