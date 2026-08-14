Se obeta druga slovenska medalja na EP? Guček napoveduje odkrit boj

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Matic Ian Guček AP

Matic Ian Guček AP

Matic Ian Guček AP

Matic Ian Guček AP

Matic Ian Guček AP

Matic Ian Guček AP

Matic Ian Guček Atletska zveza Slovenije

Matic Ian Guček Atletska zveza Slovenije















Matic Ian Guček v polfinalu z 48,03 sekunde izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord in dosegel tretji izid med vsemi polfinalisti. Kot tretji na evropski lestvici je bil tudi pred EP eden izmed favoritov za medalje,

"Moj cilj je medalja, to sem napovedal že pred odhodom na EP. Prišel sem zelo dobro pripravljen. Do ciljne črte sem tekel skupaj s svetovnim rekorderjem in optimistično ter samozavestno zrem v finale. Dober občutek je, da sem bil ob njem, daje mi tudi samozavest, da sem sposoben še več," je, kot piše STA, povedal 22-letni Guček.

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Član celjskega Kladivarja je tekel v zadnji polfinalni skupini in bil enakovreden prvemu favoritu, trikratnemu svetovnemu prvaku na tej razdalji Norvežanu Karstenu Warholmu. Svetovni rekorder in nekdanji olimpijski zmagovalec je bil v skupini edini pred njim in bo lovil četrti evropski naslov na nizkih ovirah.

Za zlatim Kristjanom Čehom je bila na prejšnjem EP v Rimu 2024 po uspešnosti druga v slovenski ekipi s petim mestom Klare Lukan, ki je letos tekla evropski rekord v cestnem teku na 10 kilometrov. Maruša Mišmaš Zrimšek, slovenska rekorderka na 3000 m zapreke, pa se je po poškodbah in porodu posvetila tekom na daljših razdaljah.