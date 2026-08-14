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Se obeta druga slovenska medalja na EP? Guček napoveduje odkrit boj

Birmingham, 14. 08. 2026 16.46 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Matic Ian Guček

Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 m ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta na 10.000 m tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek.

Matic Ian Guček v polfinalu z 48,03 sekunde izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord in dosegel tretji izid med vsemi polfinalisti. Kot tretji na evropski lestvici je bil tudi pred EP eden izmed favoritov za medalje,

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"Moj cilj je medalja, to sem napovedal že pred odhodom na EP. Prišel sem zelo dobro pripravljen. Do ciljne črte sem tekel skupaj s svetovnim rekorderjem in optimistično ter samozavestno zrem v finale. Dober občutek je, da sem bil ob njem, daje mi tudi samozavest, da sem sposoben še več," je, kot piše STA, povedal 22-letni Guček.

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Član celjskega Kladivarja je tekel v zadnji polfinalni skupini in bil enakovreden prvemu favoritu, trikratnemu svetovnemu prvaku na tej razdalji Norvežanu Karstenu Warholmu. Svetovni rekorder in nekdanji olimpijski zmagovalec je bil v skupini edini pred njim in bo lovil četrti evropski naslov na nizkih ovirah.

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Za zlatim Kristjanom Čehom je bila na prejšnjem EP v Rimu 2024 po uspešnosti druga v slovenski ekipi s petim mestom Klare Lukan, ki je letos tekla evropski rekord v cestnem teku na 10 kilometrov. Maruša Mišmaš Zrimšek, slovenska rekorderka na 3000 m zapreke, pa se je po poškodbah in porodu posvetila tekom na daljših razdaljah.

Razlagalnik

Karsten Warholm je norveški atlet, ki velja za enega najboljših tekačev na 400 metrov z ovirami v zgodovini športa. Znan je predvsem po svojem izjemnem dosežku na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020, kjer je postavil svetovni rekord s časom 45,94 sekunde. Je večkratni svetovni in evropski prvak, njegova prevlada v tej disciplini pa temelji na izjemni eksplozivnosti, tehnični dovršenosti pri premagovanju ovir in sposobnosti ohranjanja visokega ritma teka skozi celotno razdaljo.

Disciplina 400 metrov z ovirami je ena najzahtevnejših atletskih preizkušenj, saj od tekača zahteva kombinacijo hitrosti šprinterja in vzdržljivosti tekača na srednje proge. Tekmovalci morajo na razdalji enega stadionskega kroga preskočiti deset ovir, ki so visoke 91,4 centimetra za moške in 76,2 centimetra za ženske. Ključ do uspeha v tej disciplini ni le hitrost, temveč tudi ritem korakov med ovirami in sposobnost učinkovitega prehoda čez oviro brez večjega izgubljanja hitrosti.

Atletski klub Kladivar Celje je eden najuspešnejših in najstarejših atletskih klubov v Sloveniji, ki ima bogato tradicijo vzgajanja vrhunskih športnikov. Klub je znan po svoji odlični infrastrukturi in strokovnem kadru, ki omogoča razvoj atletov v različnih disciplinah, od metov do tekov. Skozi leta je klub postal sinonim za kakovostno delo z mladimi in vrhunskimi člani, ki redno posegajo po medaljah na evropskih in svetovnih prvenstvih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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