'Še danes ne morem verjeti, kaj mi je uspelo'

Antwerpen je glavno kvalifikacijsko sito telovadcev za OI 2024, zato je v Belgijo pripotovalo blizu 500 telovadcev iz 74 držav. Preko mnogoboja je bilo za Pariz na voljo le 14 mest tako v moški kot ženski konkurenci za tiste, ki se niso na OI uvrstili z ekipo. Med teh 14 se je z zbirom 49,965 točke v ponedeljek uvrstila tudi 21-letna Lucija Hribar. Postala je komaj peta Slovenka z uvrstitvijo na olimpijski turnir v športni gimnastiki od osamosvojitve države. Pred njo je to uspelo Mojci Mavrič (Sydney, 2000), Adeli Šajn (Peking, 2008), Saši Golob (London, 2012) in Teji Belak (Rio de Janeiro, 2016). "Po prespani noči se počutim odlično. Vendar še zdaj ne morem verjeti, da sem se uvrstila na olimpijske igre," je iz Belgije danes sporočila mlada telovadka. Kot je dodala, je bilo včerajšnje čakanje, ali ji je uspelo ali ne, do zadnje skupine pozno zvečer precej stresno.

"Še posebej zato, ker sem jaz celotno tekmo spremljala v dvorani, moja trenerka pa v hotelu ob računalniku z vsemi ocenami. Bili sva ves čas na zvezi, skupaj sva se tresli in upali, da mi uspe. Na koncu sem se na OI uvrstila kot zadnja, 14., in sem zelo vesela, da sem nagrajena za trud," je povedala Hribarjeva, ki se ji je z ramen odvalila skala: "Za to sem garala kar nekaj časa in vesela sem, da so se moje velike sanje uresničile." Še bolj kot za Hribarjevo je bila dolga in živčna vojna čakanja, po kateri so se tisočinke točke srečno razpletle v prid slovenske telovadke, naporna za njeno trenerko Natašo Retelj.

Trenerka je svojo tekmovalko že med nastopom spremljala le s tribun, zato je bila zanjo tekma še posebej stresna. Zaradi pravil gre namreč lahko na podij le en trener, ker pa je imela Slovenija poleg Hribarjeve v ognju tudi štiri leta mlajšo Zalo Trtnik, so se dogovorili, da bo telovadki spremljal njen trener Urban Sever. "Z Urbanom sva se odločila, da bo šel on z dekletoma. To smo preizkusili že na SP v Liverpoolu in se je lepo izšlo. Na tribuni pa je bilo zelo stresno. Nekatere Lucijine vaje sem videla samo polovico, ko pa je bila na zadnjem orodju, gredi, sem kar z njo delala vajo na tleh in samo čakala, da naredi še seskok in ... Uspelo je," je po prespani noči dobre nastope svoje varovanke za STA podoživela Retelj.

Kot je dodala, obema ta uspeh pomeni ogromno: "Čustva so močna, malo jokaš, malo se smejiš. Super! Tako za naš klub kot slovensko gimnastiko uvrstitev pomeni veliko, saj je Lucija šele peta v tem obdobju, ki se ji je uspelo prebiti na OI. Na prejšnjih nam to ni uspelo."



"Menim, da so za vsakega, ki se mlad začne ukvarjati s športom, največje sanje, da bi nekoč šel na olimpijske igre. Pa niso za vsakega pomembne le medalje. Za nas je ogromno že to, da bomo tam, da bomo sodelovali, da bomo del tega," je bila iskrena Reteljeva. Zdaj telovadko do konca sezone čaka le še nastop na decembrskem državnem prvenstvu, je potrdila Reteljeva, nato pa se bosta skupaj usedli in naredili plan dela za olimpijsko sezono. "Želim si, da Lucija ostane zdrava in da nato na olimpijskih igrah uživa, saj si jih je prigarala z leti trdega dela."