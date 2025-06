Še Đoković in Sinner v polfinalu Roland Garrosa

Đoković je dvoboj slabo začel. Že prvo igro na svoj servis je izgubil, to pa je bil edini brejk v nizu, ki je tako odšel v roke Nemca. A zmagovalca 24 grand slam turnirjev, ki očitno tudi pri 38 letih ne popušča, to ni zmedlo. Zaigral je odlično, svojega servisa ni izgubil, znal se je reševati tudi iz zagat.

Jannik Sinner, prvi igralec sveta, z Aleksandrom Bublikom ni imel prav nobenih težav. Prvi niz je dobil s 6:1, dokaj enakovreden dvoboj so gledalci spremljali v drugem, ki ga je Italijan dobil s 7:5, v tretjem je bil promet spet enosmeren. Kazahstanec ni našel orožja za tekmečevo igro in ni osvojil niti igre.

"Bublik zna biti nevaren. Zna imeti vzpone in padce, proti takšnemu igralcu moraš biti dosleden in delati tisto, kar si zamisliš pred tekmo. Meni je to uspelo, zadovoljen sem, bil sem dober, osredotočen nase in ne na njegovo igro. Polfinale grand slam turnirja je velik dosežek, seveda pa si želim še več. Ogledal si bom dvoboj med Đokovičem in Zverevom, a bom poskušal med njim izklopiti možgane. Ti potrebujejo vsaj nekaj počitka," je dejal prvi igralec sveta.