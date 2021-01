Še dva teniška igralca pozitivna na koronavirus

Zdravstveni oddelek zvezne države Viktorija je sporočil, da je v obvezni 14-dnevni karanteni v hotelskih sobah, v katero je zaradi okužb na letalih moralo kar 72 oseb, pozitivni test za zdaj oddalo devet oseb. Pozitivni primeri na treh čarterskih letih iz Abu Dabija, Los Angelesa in Dohe so vse potnike teh letov poslali v strogo 14-dnevno karanteno brez možnosti treninga. Preostali igralci se lahko na turnir pripravljajo po pet ur na dan in trenirajo na za to odrejenih igriščih v Melbournu, preostali čas pa morajo prav tako preživeti v hotelskih sobah. Igralci so ogorčeni, premier avstralske zvezne države Viktorija Daniel Andrewspa je dejal, da teniški igralci ne bodo deležni posebne obravnave pri strogih ukrepih v boju z novim koronavirusom.

"Vem, da je bilo veliko govora glede pravil. Ampak pravil se morajo držati vsi in o tem so bili igralci obveščeni, preden so prišli v Avstralijo. Ne bo posebne obravnave, saj se tudi virus do igralcev ne obnaša drugače. Tudi mi se ne bomo," je bil odločen premier.