Novak v finalu ob kolajno, Hočevar tretja v kronometru

Eva Alina Hočevar v svojih paradnih disciplinah v petek in soboto ni izpolnila svojih visokih pričakovanj, a je presenetila v nedeljskem krosu. V kronometru, po katerem se po novem prav tako delijo kolajne, je bila hitra, hitrejši od nje sta bili le domačinka Miren Lazkano in Francozinja Camille Prigent.

Če je v vožnji na čas še računala na bližino vrha, pa je lahko bolj presenečena nad svojimi predstavami v izločilnih bojih, s katerimi je v preteklosti imela težave, saj v prerivanju v vratcih ni najbolj vešča. A tokrat je bilo drugače, v osmini finala je v svoji skupini zmagala, v četrtfinalu je bila druga, v polfinalu pa tretja, kar ji je na koncu prineslo skupno peto mesto.

Ajda Novak je v preteklosti že dokazala, da je lahko v krosu visoko. Na evropskem prvenstvu v Parizu pred tremi tedni se ji nastop ni posrečil, takrat je potarnala, da v Sloveniji ni pravih pogojev za vadbo krosa in je izrazila mnenje, da v tej disciplini nazaduje.

A tokrat se je pokazalo drugače. Kronometer je sicer končala na 16. mestu, a nato pokazala borbene nastope in se vse do finala poigravala s tekmicami. V skupinah je kot za šalo premagovala vse kajakašice, na vseh treh ravneh v svoji skupini je zmagala, hitrejša je bila tudi od zvezdnic, olimpijskih prvakinj, Avstralke Jessice Fox in Nemke Ricarde Funk.

V finalu pa ji ni šlo več tako dobro. Ciljno črto je sicer prečkala kot tretja, a so ji sodniki dosodili napako, tako da je izgubila eno mesto in s tem kolajno.

Zmagala je Francozinja Angele Hug, drugo mesto je zasedla Čehinja Tereza Kneblova, od katere je bila v polfinalu Novak boljša, bron je pripadel Britanki Lois Leaver.

V izločilne boje sta se pri moških uvrstila Jan Ločnikar in Jakob Šavli, ki pa sta takoj izpadla, Ločnikar je zasedel 18., Šavli pa 23. mesto.

Brez izločilnih bojev je ostal Žiga Lin Hočevar.