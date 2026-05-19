Še en grand slam brez Španca: Alcaraz bo manjkal tudi na Wimbledonu

Dvakratni zmagovalec pariškega grand slama in trenutno drugi z lestvice ATP Carlos Alcaraz se je poškodoval sredi prejšnjega meseca na turnirju v Barceloni. Sprva je načrtoval zdravstveni premor le za Pariz in pred tem masters v Rimu, je pa takrat še pustil odprta vrata za dokaj hitro vrnitev.

"Moje okrevanje poteka dobro in počutim se veliko bolje, vendar žal še nisem pripravljen za tekmovanje, zato se moram umakniti iz travnatega dela sezone na turnirjih v Queen'su in Wimbledonu. To sta zame dva zares posebna turnirja in ju bom zelo pogrešal. Nadaljevali bomo z delom, da se čim prej vrnem," je na družbenih omrežjih svojo odsotnost obelodanil Alcaraz.