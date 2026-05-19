Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Še en grand slam brez Španca: Alcaraz bo manjkal tudi na Wimbledonu

Wimbledon, 19. 05. 2026 17.36 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz je na družbenih omrežjih naznanil, da bo izpustil najelitnejši teniški turnir v Wimbledonu. Mladi Španec je aprila staknil poškodbo zapestja, zaradi katere je izpustil že Roland Garros, zdaj pa bo manjkal tudi na kraljevi travi. Alcaraz dveh zaporednih grand slamov ni zamudil že od leta 2019.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dvakratni zmagovalec pariškega grand slama in trenutno drugi z lestvice ATP Carlos Alcaraz se je poškodoval sredi prejšnjega meseca na turnirju v Barceloni. Sprva je načrtoval zdravstveni premor le za Pariz in pred tem masters v Rimu, je pa takrat še pustil odprta vrata za dokaj hitro vrnitev.

"Moje okrevanje poteka dobro in počutim se veliko bolje, vendar žal še nisem pripravljen za tekmovanje, zato se moram umakniti iz travnatega dela sezone na turnirjih v Queen'su in Wimbledonu. To sta zame dva zares posebna turnirja in ju bom zelo pogrešal. Nadaljevali bomo z delom, da se čim prej vrnem," je na družbenih omrežjih svojo odsotnost obelodanil Alcaraz.

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz
Jannik Sinner in Carlos Alcaraz
FOTO: Profimedia

Španec je v lanski izvedbi wimbledonskega turnirja izgubil v finalu proti velikemu tekmecu, južnotirolski številki ena svetovnega tenisa Janniku Sinnerju. Sinner bi lahko odsotnost Alcaraza, ki ima sedem zmag na štirih največjih tekmovanjih v sezoni, tudi dve v francoski prestolnici, izkoristil za svojo prvo zmago na Rolandu Garrosu. Prvo mesto na lestvici ATP je Sinner zasedel aprila po finalni zmagi nad Alcarazom v Monte Carlu.

carlos alcaraz wimbledon poškodba zapestje

Kaja Juvan po skoraj dveh urah in pol boja korak bližje Roland Garrosu

Prihodnost je tukaj: Liana Vuković v članski ekipi Krima

24ur.com Alcaraz odpovedal nastop v Rimu
24ur.com Alcaraz zaradi poškodbe ne bo nadaljeval turnirja v Barceloni
24ur.com Nasmejani Carlos Alcaraz o Wimbledonu: Osvojil ga bom
24ur.com Alcaraz bo zaradi poškodbe izpustil finale Davisovega pokala
24ur.com Alcaraz potrdil, da se vrača po poškodbi hrbta in stopala
24ur.com Je Carlos Alcaraz s prestola dokončno izrinil velikega Novaka Đokovića?
24ur.com Alcaraz zaradi poškodbe izpušča OP Avstralije
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
zadovoljna
Portal
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
vizita
Portal
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
cekin
Portal
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
dominvrt
Portal
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
okusno
Portal
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713