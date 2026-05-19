Še en grand slam brez Španca: Alcaraz bo manjkal tudi na Wimbledonu

Dvakratni zmagovalec pariškega grand slama in trenutno drugi z lestvice ATP Carlos Alcaraz se je poškodoval sredi prejšnjega meseca na turnirju v Barceloni. Sprva je načrtoval zdravstveni premor le za Pariz in pred tem masters v Rimu, je pa takrat še pustil odprta vrata za dokaj hitro vrnitev.
"Moje okrevanje poteka dobro in počutim se veliko bolje, vendar žal še nisem pripravljen za tekmovanje, zato se moram umakniti iz travnatega dela sezone na turnirjih v Queen'su in Wimbledonu. To sta zame dva zares posebna turnirja in ju bom zelo pogrešal. Nadaljevali bomo z delom, da se čim prej vrnem," je na družbenih omrežjih svojo odsotnost obelodanil Alcaraz.
Španec je v lanski izvedbi wimbledonskega turnirja izgubil v finalu proti velikemu tekmecu, južnotirolski številki ena svetovnega tenisa Janniku Sinnerju. Sinner bi lahko odsotnost Alcaraza, ki ima sedem zmag na štirih največjih tekmovanjih v sezoni, tudi dve v francoski prestolnici, izkoristil za svojo prvo zmago na Rolandu Garrosu. Prvo mesto na lestvici ATP je Sinner zasedel aprila po finalni zmagi nad Alcarazom v Monte Carlu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.