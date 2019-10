Še ene japonske stopničke za slovo Janje Garnbret od rekordne sezone

Slovenija je imela vsaj eno predstavnico v vsakem od finalnih krogov letošnjega svetovnega pokala v športnem plezanju, ki se je začel aprila v Meiringenu v Švici. V finale, s katerim se je na Japonskem sklenila letošnja sezona, je Garnbretova napredovala kot vodilna polfinalistka. V finalu pa je bila za malenkost boljša Kimova, ki je zadržala vrh, najboljša Slovenka pa je vpisala višino 39, tik pod njim.

Tri Slovenke so nastopile v polfinalu težavnosti.Lučka Rakovecin Mia Krampl sta sezono zaokrožili s 16. in 22. mestom. Edini slovenski predstavnik v moški konkurenci na Japonskem Anže Peharc je sezono končal v soboto v kvalifikacijah na 36. mestu. Boj za skupni zmagi je bil odločen že prejšnjo nedeljo na Kitajskem. Moško krono si je zagotovil Čeh Adam Ondra, ki je finalno preizkušnjo sezone izpustil, žensko krono v disciplini pa je osvojila Seova, ki je bila na vseh šestih tekmah na stopničkah, štirikrat pa je zmagala.

Garnbretova je sezono 2019, potem ko je seštevek težavnosti dobila v sezonah 2016, 2017 in 2017, končala na drugem mestu. Seova je seštevek sezone dobila s 480 točkami, Garnbretova na drugem mestu ima na svojem računu 352 točk.

Slovenija ima v končni razvrstitvi discipline v prvi deveterici tri predstavnice. Na zadnji tekmi sta si nekoliko poslabšali svojo uvrstitev Rakovčeva in Kramplova. Rakovčeva (226) je sezono končala na četrtem mestu, med Slovenki se je vrinila Japonka Natsuki Tanii (243), Kramplova pa je deveta (189).

Slovenija v pokalu narodov na koncu druga

Slovenija (988 točk) je v pokalu narodov v težavnosti sezono sklenila na drugem mestu za Japonsko (1570) in pred Južno Korejo (749). Garnbretova je v disciplini druga tudi na svetovni lestvici. Dvajsetletna slovenska šampionka letos v težavnosti ni bila tako dominantna kot v minulih treh sezonah. Dvakrat je ostala brez finala v Chamonixu in Kranju z devetim in 13. mestom. Pred Korejko se je uvrstila na uvodni in finalni tekmi sezone v Villarsu in Inzaiu ter na svetovnem prvenstvu v Hachiochiju, na katerem je bila Seova četrta.

Zato pa je letos s šestimi zmagami na šestih tekmah osvojila svoj premierni balvanski seštevek. Na svetovnem prvenstvu je s tremi osvojenimi naslovi svetovne prvakinje v treh disciplinah balvanih, težavnosti in kombinaciji poskrbela za nov svetovni mejnik. Rakovčeva je osvojila naslov evropske prvakinje v težavnosti (Edinburgh) ter svoje prve stopničke v svetovnem pokalu. Velik preboj je uspel tudi Kramplovi, postala je svetovna podprvakinja v težavnosti ter osvojila premierne stopničke v svetovnem pokalu. Na EP v balvanih sta zlato in srebrno kolajno osvojili Urška Repušič in Vita Lukan.

Konec novembra bodo v Toulousu na sporedu še kvalifikacije v olimpijski kombinaciji za preostala olimpijska mesta. Slovenski kandidatki za olimpijsko vozovnico sta Rakovčeva in Kramplova, za dve slovenski kvoti med moškimi pa Peharc in Jernej Kruder. Garnbretova si je svojo vozovnico za OI v Tokiu 2020 že priborila na SP.