Se je Đoković končno zbudil iz dolgega zimskega spanca?

Zverev tudi brez težav

Podobno kot Đokovićev dvoboj je potekal tudi obračun četrtega nosilca Nemca Aleksandra Zvereva proti Belgijcu David Goffinu. Prvi niz je Nemec rešil šele v "tie breku", nato pa se povsem razigral, tekmecu ni dopustil nobene možnosti.

"Ko sem premagal Nadala, sem mislil, da sem osvojil turnir. Čudno je bilo, da sem ga moral nadaljevati. Lahko pa rečem, da je dobro, da sem imel dva dneva odmora, da sem se lahko spočil in uredil glavo. Spet sem igral zelo solidno," je dejal Zverev, ki je moral na novinarski konferenci spet poslušati vprašanja o aferi s svojo nekdanjo partnerko, katere sodni proces poteka v domovini. "O tem sem vse povedal prej," procesa in obtožb dekleta ni hotel komentirati.

Peti nosilec Rus Andrej Medvedjev se je med najboljših 32 uvrstil po tem, ko je Srb Miomir Kecmanović pri zaostanku 1:6 in 0:5 dvoboj predal, napredovali so tudi osmi nosilec Poljak Hubert Hurkacz, deseti nosilec Bolgar Grigor Dimitrov ter nižja nosilca Kanadčan Felix Auger-Aliassime in Američan Sebastian Korda.

Pri damah brez velikih presenečenj

Pri dekletih sta se poslovili 18. nosilka Ukrajinka Marta Kostjuk, ki je morala priznati premoč Hrvatici Donni Vekić, ter 32. nosilka Čehinja Katerina Siniakova. Uspešna pa je bila druga nosilka Belorusinja Arina Sabalenka, s 6:2 in 6:2 je ugnala Japonko Moyuko Uchijima.

Po tekmi ni veliko govorila o svojem dvoboju, več pa o navdušujočem sredinem obračunu med Igo Swiatek in Naomi Osako. "To je bil eden najboljših dvobojev, ki sem jih videla v zadnjem času. Naomi je res igrala odlično, Iga pa je naredila fantastičen posel, ker je poraz v zadnjem trenutku spremenila v zmago," je bila navdušena Sabalenka, ki je nekaj besed namenila tudi svojemu naslednjemu dvoboju proti veliki prijateljici Paoli Badosi, s katero se bo pomerila sedmič v karieri, a prvič na največjih turnirjih.