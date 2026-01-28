Še nevideno: Portugalec špijuniral norveški 'time-out' s 'tablico'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Portugalci in Norvežani so se pred dnevi z delitvijo točk izločili iz boja za polfinale. Norvežani so vodili večji del tekme, a le enkrat za tri gole. Minuto in 20 sekund pred koncem je Simen Lyse izenačil na 35:35, nato pa sta Martim Costa za Portugalce in Lyse za Norvežane zgrešila zadnja strela. "A repi tekme se še vlečejo, pa ne zaradi dramatične končnice in nepredvidljivega rezultata. Pripetljaj se je zgodil v sami končnici obračuna, ko je bil rezultat izenačen," med drugim piše daniasport.hu.

Do konca srečanja je bilo še pol minute, ko so kamere ujele portugalskega rokometaša Miguela Nevesa pri nenavadnem dejanju. "Med minuto odmora, ki jo je zahtevala nasprotna ekipa, je Neves na uho prislonil tablični računalnik, da bi neposredno prisluškoval dogovoru na norveški klopi in izvedel, kakšno akcijo pripravljajo za zadnji napad," še piše madžarski športni medij in dodaja, da po tekmi portugalski rokometaš svojega dejanja sploh ni zanikal, temveč je novinarjem odkrito priznal, kaj je počel in zakaj si je to lahko privoščil.

Njegova ključna prednost je bila, da odlično razume norveški jezik. "Nekaj časa sem igral v Skandinaviji, moja punca pa je Norvežanka, zato govorim in razumem njihov jezik. Skušal sem pridobiti majhno prednost in izvedeti, kaj nameravajo storiti. Tako bi lahko bolje pripravil našo obrambo. To je vse," pa se je branil 25-letni Portugalec.

