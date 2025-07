'Še nikoli se na igrišču nisem počutil tako slabo, pomagale so čudežne tablete'

Srbski teniški igralec Novak Đoković je po uvrstitvi v drugi krog Wimbledona dejal, da ne bi bil v Wimbledonu, če ne bi mislil, da ima možnost osvojiti turnir. Sedemkratni zmagovalec Wimbledona je v prvem krogu premagal Francoza Alexandra Müllerja s 3:1 v nizih po več kot treh urah igre. Đokovića je med dvobojem zdravnik dvakrat obiskal zaradi težav z želodcem, pomagale so mu šele "čudežne tablete", kot jih je poimenoval in ki mu jih je predpisal zdravnik.

Srb je v tretjem nizu na osrednjem igrišču zaostajal. "Iz najboljšega počutja v nizu in pol sem se približno 45 minut počutil, kot da bi bil v najslabšem stanju," je dejal Đoković za spletno stran teniškega združenja ATP. "Ali je šlo za težave z želodcem, ne vem. Vem le to, da sem se počutil grozno. Še nikoli tako slabo na igrišču. Ampak s tem sem se preprosto boril. Energija se je po čudežnih tabletah zdravnika nekako vrnila in tekmo sem končal v dobrem stanju."