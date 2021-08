Se obeta lepša veslaška prihodnost? Slovenki po petih letih v finale SP

V tekmi preobratov sta enako kot v polfinalu Jana Dremelj in Ruby Čop prikazali dobro taktično predstavo, ko sta zadržano startali, potem pa se z odlično drugo polovico proge približali najboljšim in se uvrstili tik za medalje. Vodilna v prvem delu proge Irska je bila tretja, dominantna posadka drugega dela Francija je bila druga, potem ko jo je z močnim zaključkom ravno na ciljni črti iz ozadja premagala Nizozemska in osvojila naslov svetovnih prvakinj. Naši dve sta večji del proge preveslali na petem mestu, ki je na koncu pripadlo Grčiji, šesta pa je bila Italija. Med ženskimi dvojnimi dvojci je nastopilo največ, kar 23 posadk. Za posadko Dremelj - Čop je bila to prva priložnost veslati na mladinskem svetovnem prvenstvu, saj se leta 2019 slovenska reprezentanca ni udeležila MSP v Tokiu, lansko prvenstvo, ki bi moralo biti na domačem Bledu, pa je bilo zaradi pandemije odpovedano. Ruby Čop se naslednje leto seli med mlajše članice, medtem ko Jano Dremelj čaka še ena sezona v mladinski kategoriji.

Naš moški dvojni dvojec z Gabrijelom Potočnikom in Matejem Markužo je finale B kljub prehladni bolezni, ki se je pojavila med prvenstvom, odveslal kvalitetno in zrelo ter bil tretji za Češko in Romunijo. S tem sta Potočnik in Markuža zasedla skupno deveto mesto med 18 čolni, kar je lep uspeh za veslača, ki bosta mladinca še prihodnjo sezono. Svetovna prvaka sta postala Nemca, druga sta bila Francoza, tretja pa Poljaka.