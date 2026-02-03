Se pripravlja slovenski teniški 'boom'? Po Šešku med mlade 'zvezde' še Suljić?

Žiga Šeško je v Avstraliji tekmoval prvič in takoj zmagal. Prvič je na turnirjih velike četverice nase opozoril že lani v Wimbledonu, ko je prišel v četrtfinale. Tam je prikazal dobro igro, a na koncu moral priznati premoč Bolgaru Ivanu Ivanovu, kasnejšemu zmagovalcu Wimbledona.
Tokrat je Šeško preskočil četrtfinalno oviro, dan kasneje polfinalno, za konec pa v nedeljo z 2:1 v nizih po preobratu ugnal še Američana Keatona Hancea in postal veliki zmagovalec Odprtega prvenstva Avstralije.
Šeško je blestel skozi celoten teden in edini niz oddal prav v finalu. Skupaj z Brazilcem Luisom Miguelom se je prebil tudi v četrtfinale dvojic, nato pa sta se igralca raje posvetila četrtfinalnemu dvoboju med posamezniki, kjer sta si stala nasproti.
17-letni Hrastničan (roj. 2008) je z osvojitvijo turnirja v Melbournu veliko pridobil tudi na mladinski svetovni jakostni lestvici.
Pred turnirjem v deželi tam spodaj je zasedal 11. mesto, zdaj v hrbet gleda le še trem igralcem. Najvišje je že prej omenjeni Boglar Ivan Ivanov (roj. 2008), sledita mu Francoz Yannick Alexandrescou (roj. 2008) in prav tako že omenjeni Brazilec Luis Miguel (roj. 2009).
Svit Suljić blestel v Manacorju
Močno je napredoval tudi leto mlajši Svit Suljić. Korak za korakom se med najboljše povzpenja tudi Svit Suljić (roj. 2009), ki se uspešno vrača po poškodbi. Finalist Wimbledona 2023 na turnirju igralcev do 14. leta starosti je že v zaključku lanskega leta pokazal, da je znova ujel prave občutke.
Decembra je osvojil močan turnir serije WTT J100 v britanskem Loughboroughu, v minulem tednu pa je navdušil še v Manacorju, rojstnem mestu Rafaela Nadala, kjer je prav tako postal zmagovalec turnirja serije WTT J100.
Na najnovejši lestvici je pridobil kar 145 mest in skočil na 236. mesto. Pred njim je na 228. mestu še tudi Mark Bečirovič Novak, finalist decembrskega zimskega državnega prvenstva do 18. leta starosti. V finalu ga je ugnal Gašper Matijašič (roj. 2007), ki letos ne nastopa v mladinski konkurenci.
Suljić v Španiji preko Romuna do nove lovorike
Na turnirju J100 Manacor Suljić ni imel prave konkurence. Romunski nasprotnik Matei Victor Chelemen, s katerim se je 17-letni Slovenec srečal v finalu, je bil edini, ki mu je uspel odvzeti niz na celotnem turnirju. Iskrene čestitke za super predstave in odličen začetek sezone!
