Se pripravlja slovenski teniški 'boom'? Po Šešku med mlade 'zvezde' še Suljić?

Žiga Šeško FOTO: AP

Žiga Šeško je v Avstraliji tekmoval prvič in takoj zmagal. Prvič je na turnirjih velike četverice nase opozoril že lani v Wimbledonu, ko je prišel v četrtfinale. Tam je prikazal dobro igro, a na koncu moral priznati premoč Bolgaru Ivanu Ivanovu, kasnejšemu zmagovalcu Wimbledona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Tokrat je Šeško preskočil četrtfinalno oviro, dan kasneje polfinalno, za konec pa v nedeljo z 2:1 v nizih po preobratu ugnal še Američana Keatona Hancea in postal veliki zmagovalec Odprtega prvenstva Avstralije.

Šeško je blestel skozi celoten teden in edini niz oddal prav v finalu. Skupaj z Brazilcem Luisom Miguelom se je prebil tudi v četrtfinale dvojic, nato pa sta se igralca raje posvetila četrtfinalnemu dvoboju med posamezniki, kjer sta si stala nasproti.

Svit Suljić leta 2023 na turnirju v Mariboru. FOTO: OFEM Maribor 2023

17-letni Hrastničan (roj. 2008) je z osvojitvijo turnirja v Melbournu veliko pridobil tudi na mladinski svetovni jakostni lestvici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pred turnirjem v deželi tam spodaj je zasedal 11. mesto, zdaj v hrbet gleda le še trem igralcem. Najvišje je že prej omenjeni Boglar Ivan Ivanov (roj. 2008), sledita mu Francoz Yannick Alexandrescou (roj. 2008) in prav tako že omenjeni Brazilec Luis Miguel (roj. 2009).

Svit Suljić blestel v Manacorju

Močno je napredoval tudi leto mlajši Svit Suljić. Korak za korakom se med najboljše povzpenja tudi Svit Suljić (roj. 2009), ki se uspešno vrača po poškodbi. Finalist Wimbledona 2023 na turnirju igralcev do 14. leta starosti je že v zaključku lanskega leta pokazal, da je znova ujel prave občutke.

Svit Suljić FOTO: Teniška zveza Slovenije

Decembra je osvojil močan turnir serije WTT J100 v britanskem Loughboroughu, v minulem tednu pa je navdušil še v Manacorju, rojstnem mestu Rafaela Nadala, kjer je prav tako postal zmagovalec turnirja serije WTT J100.