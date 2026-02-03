Naslovnica
Se pripravlja slovenski teniški 'boom'? Po Šešku med mlade 'zvezde' še Suljić?

Ljubljana, 03. 02. 2026 10.26 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Svit Suljić

Slovenski junak mladinskega odprtega prvenstva Avstralije Žiga Šeško je po osvojenem naslovu v Melbournu na mladinski svetovni jakostni lestvici pridobil sedem mest in po novem velja za četrtega najboljšega mladinca sveta. Leto dni mlajši Svit Suljić prav tako sve bolj opozarja nase ...

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: AP

Žiga Šeško je v Avstraliji tekmoval prvič in takoj zmagal. Prvič je na turnirjih velike četverice nase opozoril že lani v Wimbledonu, ko je prišel v četrtfinale. Tam je prikazal dobro igro, a na koncu moral priznati premoč Bolgaru Ivanu Ivanovu, kasnejšemu zmagovalcu Wimbledona. 

Tokrat je Šeško preskočil četrtfinalno oviro, dan kasneje polfinalno, za konec pa v nedeljo z 2:1 v nizih po preobratu ugnal še Američana Keatona Hancea in postal veliki zmagovalec Odprtega prvenstva Avstralije.

Preberi še 'Želim iti po poti Nadala in Federerja'

Šeško je blestel skozi celoten teden in edini niz oddal prav v finalu. Skupaj z Brazilcem Luisom Miguelom se je prebil tudi v četrtfinale dvojic, nato pa sta se igralca raje posvetila četrtfinalnemu dvoboju med posamezniki, kjer sta si stala nasproti.

Svit Suljić leta 2023 na turnirju v Mariboru.
Svit Suljić leta 2023 na turnirju v Mariboru.
FOTO: OFEM Maribor 2023

17-letni Hrastničan (roj. 2008) je z osvojitvijo turnirja v Melbournu veliko pridobil tudi na mladinski svetovni jakostni lestvici.

Pred turnirjem v deželi tam spodaj je zasedal 11. mesto, zdaj v hrbet gleda le še trem igralcem. Najvišje je že prej omenjeni Boglar Ivan Ivanov (roj. 2008), sledita mu Francoz Yannick Alexandrescou (roj. 2008) in prav tako že omenjeni Brazilec Luis Miguel (roj. 2009).

Svit Suljić blestel v Manacorju

Močno je napredoval tudi leto mlajši Svit Suljić. Korak za korakom se med najboljše povzpenja tudi Svit Suljić (roj. 2009), ki se uspešno vrača po poškodbi. Finalist Wimbledona 2023 na turnirju igralcev do 14. leta starosti je že v zaključku lanskega leta pokazal, da je znova ujel prave občutke. 

Svit Suljić
Svit Suljić
FOTO: Teniška zveza Slovenije

Decembra je osvojil močan turnir serije WTT J100 v britanskem Loughboroughu, v minulem tednu pa je navdušil še v Manacorju, rojstnem mestu Rafaela Nadala, kjer je prav tako postal zmagovalec turnirja serije WTT J100.

Preberi še Teniška 'Šeškomanija': bedel z Dončićem, vzornik Nadal

Na najnovejši lestvici je pridobil kar 145 mest in skočil na 236. mesto. Pred njim je na 228. mestu še tudi Mark Bečirovič Novak, finalist decembrskega zimskega državnega prvenstva do 18. leta starosti. V finalu ga je ugnal Gašper Matijašič (roj. 2007), ki letos ne nastopa v mladinski konkurenci.

Suljić v Španiji preko Romuna do nove lovorike

Na turnirju J100 Manacor Suljić ni imel prave konkurence. Romunski nasprotnik Matei Victor Chelemen, s katerim se je 17-letni Slovenec srečal v finalu, je bil edini, ki mu je uspel odvzeti niz na celotnem turnirju. Iskrene čestitke za super predstave in odličen začetek sezone!

tenis šeško suljić

'Želim iti po poti Nadala in Federerja'

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Voly
03. 02. 2026 11.52
Zelo zanimivo, da na tem portalu pri športnih novicah ni skoraj nobenega odziva, če je pa novica politična pa na stotine. Ne bom napisal zakaj je tako, ker bom zbrisan. Drugače sem pa zelo vesel, vedno sem si želel kakšnega slovenskega tenisača med boljšimi na svetu in sedaj res upam, da se bo to zgodilo. Sigurno bom med najbolj gorečimi navijači Šeška in morda še koga, zakaj pa ne.
Odgovori
+1
1 0
Mirko Igor
03. 02. 2026 11.35
💪💪💪🇸🇮🇸🇮🇸🇮❤️❤️❤️
Odgovori
0 0
