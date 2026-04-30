Se savdske milijarde umikajo iz športa? Začeli so z golfsko serijo Liv

30. 04. 2026 11.28 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Liv golf turnir v Mehiki

Savdska Arabija oziroma njen javni investicijski sklad (PIF) je naznanil, da bo po koncu leta umaknil svojo več milijard evrov vredno podporo golfski seriji tekmovanj Liv, poroča britanski BBC.

To je še bolj postavilo pod vprašaj prihodnost tekmovanja, ki ga je leta 2021 ustanovil predstojnik PIF Jasir Al Rumajan. Ta naj bi se po poročanju BBC umaknil iz upravnega odbora serije Liv.

Po navedbah različnih virov naj bi odpadniška turneja danes objavila nov strateški načrt v poskusu iskanja nadomestnih vlagateljev.

Ta teden so znotraj serije že prestavili tekmovanje v New Orleansu, s čimer v ZDA ne bo turnirjev vse do 6. avgusta. V tem času bodo turnirji potekali v Južni Koreji, Španiji in Veliki Britaniji. V prihodnje, če bi serija še obstajala, se obeta krčenje števila turnirjev z zdajšnjih 14.

Liv golf turnir v Mehiki
Liv golf turnir v Mehiki
FOTO: Profimedia

S savdskim denarjem podprta serija še vedno upa, da bo ostala mednarodno vplivna, čeprav je trenutno njena licenca "v celoti naprodaj", je zapisal BBC.

Investicijski sklad se je namreč pred časom zavezal novi strategiji s poudarkom na bolj trajnostnih naložbah. Sklad ima v lasti tudi angleški nogometni klub Newcastle.

Naložba PIF v golfsko serijo je po navedbah BBC doslej znašala okoli 4,4 milijarde evrov, zgolj letos je bilo svežega kapitala za okoli 250 milijonov evrov. Vseeno ima turneja na trgih zunaj ZDA izgubo, ta naj bi znašala tudi do milijarde evrov.

Del serije Liv so sicer priznani golfisti ter zmagovalci številnih močnih turnirjev in majorjev, kot so Španec Jon Rahm, Američana Bryson DeChambeau, Phil Mickelson in Avstralec Cameron Smith.

Februarja so Rahm, DeChambeau in Smith zavrnili možnost vrnitve na turnejo PGA, sicer krovno zvezo poklicnih golfistov, ki organizira najbolj priznane turnirje. Edini, ki se je vrnil pod njeno okrilje, je petkratni zmagovalec majorjev, Američan Brooks Koepka.

Po zadnjih poročilih o koncu financiranja PIF so se nekateri člani LIV že obrnili na turnejo PGA za morebitne izjeme pri vrnitvi pod njeno okrilje, a za zdaj koraki za to niso znani, še dodaja BBC.

Razlagalnik

Javni investicijski sklad (Public Investment Fund - PIF) je suvereni premoženjski sklad Savdske Arabije in eden največjih skladov na svetu. Njegov glavni namen je upravljanje državnega premoženja za diverzifikacijo gospodarstva države, ki je bila tradicionalno močno odvisna od naftne industrije. Sklad investira v različne strateške sektorje tako doma kot v tujini, vključno s tehnologijo, nepremičninami, turizmom in športom, s ciljem ustvarjanja dolgoročnega bogastva za prihodnje generacije.

V profesionalnem golfu so 'majorji' štirje najprestižnejši turnirji na svetu, ki se odvijajo vsako leto. To so Masters Tournament, PGA Championship, U.S. Open in The Open Championship (znan tudi kot British Open). Zmaga na katerem koli od teh turnirjev velja za vrhunec kariere vsakega golfista, saj prinašajo največje zgodovinske nagrade, največje število točk na svetovni lestvici in posebno mesto v zgodovini tega športa.

PGA Tour je krovna organizacija, ki upravlja najpomembnejše profesionalne golfske turnirje v Združenih državah Amerike in Severni Ameriki. Ustanovljena je bila z namenom organizacije tekmovanj na najvišji ravni in razvoja golfa kot športa. Večina najboljših svetovnih golfistov si skozi svojo kariero prizadeva pridobiti status člana PGA Toura, saj ta organizacija postavlja standarde za tekmovalni golf, določa pravila in upravlja z medijskimi pravicami ter sponzorstvi na najvišji ravni.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
liv savdska arabija golf

Celjani potrdili prvo mesto v skupini, Anžič znova blestel

24ur.com Zakaj Slovenija ostaja na področju športnih stav monopolizirani otok v Evropi?
24ur.com Veliko športa, za koliko denarja?
24ur.com Država bo v šport vložila rekordnih 50 milijonov evrov
24ur.com Narava, rekreacija in druženje nič več samo za elito
24ur.com To je nogomet: 1.300 zvestih navijačev na tekmi sedemletnih nogometašev
24ur.com Za šport iz državnega proračuna letos 43,3 milijona evrov
24ur.com To je nogomet: 1300 zvestih navijačev na tekmi sedemletnih nogometašev
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
To otroka najhitreje nauči upravljanja z denarjem
To otroka najhitreje nauči upravljanja z denarjem
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Po osmih letih razkrila, kaj jo je gnalo naprej
Po osmih letih razkrila, kaj jo je gnalo naprej
vizita
Portal
Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Kako pravilno izvesti sklece
Kako pravilno izvesti sklece
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
moskisvet
Portal
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
dominvrt
Portal
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
okusno
Portal
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
