Se savdske milijarde umikajo iz športa? Začeli so z golfsko serijo Liv

Ta teden so znotraj serije že prestavili tekmovanje v New Orleansu, s čimer v ZDA ne bo turnirjev vse do 6. avgusta. V tem času bodo turnirji potekali v Južni Koreji, Španiji in Veliki Britaniji. V prihodnje, če bi serija še obstajala, se obeta krčenje števila turnirjev z zdajšnjih 14.

Po navedbah različnih virov naj bi odpadniška turneja danes objavila nov strateški načrt v poskusu iskanja nadomestnih vlagateljev.

To je še bolj postavilo pod vprašaj prihodnost tekmovanja, ki ga je leta 2021 ustanovil predstojnik PIF Jasir Al Rumajan . Ta naj bi se po poročanju BBC umaknil iz upravnega odbora serije Liv.

S savdskim denarjem podprta serija še vedno upa, da bo ostala mednarodno vplivna, čeprav je trenutno njena licenca "v celoti naprodaj", je zapisal BBC.

Investicijski sklad se je namreč pred časom zavezal novi strategiji s poudarkom na bolj trajnostnih naložbah. Sklad ima v lasti tudi angleški nogometni klub Newcastle.

Naložba PIF v golfsko serijo je po navedbah BBC doslej znašala okoli 4,4 milijarde evrov, zgolj letos je bilo svežega kapitala za okoli 250 milijonov evrov. Vseeno ima turneja na trgih zunaj ZDA izgubo, ta naj bi znašala tudi do milijarde evrov.

Del serije Liv so sicer priznani golfisti ter zmagovalci številnih močnih turnirjev in majorjev, kot so Španec Jon Rahm, Američana Bryson DeChambeau, Phil Mickelson in Avstralec Cameron Smith.

Februarja so Rahm, DeChambeau in Smith zavrnili možnost vrnitve na turnejo PGA, sicer krovno zvezo poklicnih golfistov, ki organizira najbolj priznane turnirje. Edini, ki se je vrnil pod njeno okrilje, je petkratni zmagovalec majorjev, Američan Brooks Koepka.

Po zadnjih poročilih o koncu financiranja PIF so se nekateri člani LIV že obrnili na turnejo PGA za morebitne izjeme pri vrnitvi pod njeno okrilje, a za zdaj koraki za to niso znani, še dodaja BBC.