Še tretji poraz slovenskih vaterpolistov na evropskem prvenstvu

Slovenski vaterpolisti so v Dubrovniku v dvoboju z Nizozemci doživeli enega rekordnih reprezentančnih porazov. V nasprotju s tekmama z Romuni in Slovaki, ki so jih prav tako izgubili, so bili tokrat popolnoma nemočni proti ekipi iz dežele tulipanov.

Še kako se je poznalo, da je selektor Mirko Vičević spočil edinega profesionalca v ekipi, kapetana Jašo Kadivca, in močnega Benjamina Popovića. Nizozemci so zadevali z vseh položajev, Slovenci pa se v napadu proti agresivnemu presingu nikakor niso znašli. Že v uvodu v tretjo četrtino je razlika postala dvomestna (13:3), Nizozemci pa so jo do konca tekme le še povišali.

Sloveniji zdaj ostaja boj za 13. ali 15. mesto. V četrtek bo tekmec Malta, ki je na tem prvenstvu dosegla zmago proti Izraelu. V primeru zmage se bodo Slovenci z boljšim iz dvoboja med Slovaško in Izraelom pomerili za 13. mesto, v primeru poraza pa s slabšim moštvom za 15.