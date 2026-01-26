Naslovnica
Seahawks po trilerju do super bowla proti Patriots

Seattle, 26. 01. 2026 07.45

STA
Seattle Seahawks

Po zasneženi bitki v Denverju in pravem trilerju v Seattlu bo čez dva tedna na super bowlu ponovitev legendarnega finala za naslov v ameriškem nogometu. New England Patriots se bodo pomerili s Seattle Seahawks. Za rekorderje iz območja Bostona bo to prvi veliki finale po odhodu Toma Bradyja, ki je bil podajalec pri vseh šestih zmagah ekipe.

Seahawks so se vrnili za svoj prvi nastop na super bowlu po letu 2015 - takrat je Seattle izgubil proti Patriots, kar še vedno povzroča frustracije in zmedo med navijači Seattla. Leto prej so Seahawks slavili svojo edino zmago na super bowlu doslej.

New England Patriots
New England Patriots
FOTO: AP

Dvoboj z Rams je bil razburljiv do zadnje sekunde. Pred domačo publiko so Seahawks premagali Los Angeles Rams z 31:27 in bodo zdaj v finalu zastopali konferenco NFC. Podajalec Sam Darnold je pretekel 346 jardov in vrgel tri podaje za zadetek oziroma touchdown. "Neverjetno je. To mi pomeni vse," je dejal Darnold, ki še nikoli ni igral v velikem finalu. "Ta garderoba, to je posebna skupina fantov in tega ne bi želel početi z nikomer drugim."

Jubilejni 60. Super Bowl bo z nastopom odprla skupina Green Day

Tudi podajalec Rams Matthew Stafford je imel dobro tekmo, pretekel je 374 jardov in tri podaje za touchdown, a mu je na koncu zmanjkalo časa, da bi zmanjšal zaostanek. Na stadionu v San Franciscu Seahawks 8. februarja čaka dvoboj s Patriots. Nogometaši New Englanda so že pred tem v dramatični tekmi in snegu z 10:7 izločili Denver Broncos.

