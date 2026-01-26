Seahawks po trilerju do super bowla proti Patriots

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Seahawks so se vrnili za svoj prvi nastop na super bowlu po letu 2015 - takrat je Seattle izgubil proti Patriots, kar še vedno povzroča frustracije in zmedo med navijači Seattla. Leto prej so Seahawks slavili svojo edino zmago na super bowlu doslej.

New England Patriots FOTO: AP

Dvoboj z Rams je bil razburljiv do zadnje sekunde. Pred domačo publiko so Seahawks premagali Los Angeles Rams z 31:27 in bodo zdaj v finalu zastopali konferenco NFC. Podajalec Sam Darnold je pretekel 346 jardov in vrgel tri podaje za zadetek oziroma touchdown. "Neverjetno je. To mi pomeni vse," je dejal Darnold, ki še nikoli ni igral v velikem finalu. "Ta garderoba, to je posebna skupina fantov in tega ne bi želel početi z nikomer drugim."