Sedem ragbi igralcev bo bojkotiralo tekmo zaradi mavričnih dresov

Igralci avstralskega moštva trdijo, da se vodstvo moštva ni posvetovalo z njimi pred sprejetjem odločitve. Nekateri nošenju dresov, ki bodo nad in pod imenom sponzorja imeli dve črti v mavrični barvi, nasprotujejo zaradi kulturnih razlogov, drugi zaradi religioznih. Klub se je že javno opravičil zaradi načina, kako so postopek vodili. Glavni trener moštva Des Hasler je priznal, da je klub storil "veliko napako" in povzročil "zmedo, nelagodje in bolečine številnim ljudem, še posebej pa skupinam, ki smo jih pravzaprav hoteli podpreti."

Ligaška pravila velevajo, da igralci istega moštva na tekmah ne smejo nastopati v različnih dresih. Lokalni mediji pa so ugotovili, katerih sedem igralcev je odločitvi nasprotovalo. Josh Aloiai, Jason Saab, Christian Tuipulotu, Josh Schuster, Haumole Olakau'atu, Tolu Koula in Toafofoa Sipley po besedah njihovega trenerja v pogovore pred odločitvijo niso bili vključeni, čeprav bi se po njegovem mnenju klub moral "vsaj posvetovati z njimi". Tekma proti Sydney Roosters je za upe moštva, da se uvrsti v finalni del tekmovanja, zelo pomembna in dogodki pred njo so posledično izzvali številne kritike. Le-ti so izpostavili, da isto moštvo sponzorirata pivovarna in stavniško podjetje.