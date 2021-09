Sedem slovenskih čolnov v finalu SP v sprintu

Anže Urankar in Nejc Žnidarčič sta na Slovaško pripotovala kot ena izmed glavnih favoritov za zmago v kajakaški konkurenci sprinta na divjih vodah, a uvodni kvalifikacijski nastop se jima ni izšel po željah, prav tako ne drugima slovenskima kajakašema Timu Novaku in Simonu Ovnu. V drugo so nastopili bolje. Urankar in Žnidarčič sta postavila identični čas in zmagala v drugi kvalifikacijski vožnji, Tim Novak pa je v finale napredoval z osmim rezultatom drugega nastopa. Sobotna tekma se je za vsega eno mesto izmuznila Simonu Ovnu, ki je bil v drugo enajsti. Med kajakaši je bil v kvalifikacijah najhitrejši Nemec Yannic Lemmen, drugi je bil Čeh Vojtech Zapletal, tretji pa Francoz Maxence Barouh. Slovenija bo imela v konkurenci kajakašic v finalu dve predstavnici. Napredovali sta namreč četrta sprinterka letošnjega članskega EP Ana Šteblaj in aktualna mladinska evropska prvakinja v sprintu Helena Domajnko. V drugem nastopu je bila Šteblajeva peta, Domanjkova pa osma. Ni se izšlo Živi Jančar, ki je bila 16. in 19.

V dveh finalih se bo meril Martin Gale. Najprej se je s sedmim rezultatom druge vožnje v sobotno tekmo uvrstil v kanuju enosedu, nato pa je veslal še v dvojcu skupaj z Nejcem Gradiškom. V prvi vožnji sta bila enajsta, v drugi pa tretja in tako prišla do finala. V enosedu je veslal tudi Gradišek, ki je bil v prvo 16., v drugo pa 11. Med kanuisti je v kvalifikacijah zmagal Francoz Etienne Klatt, pred Čehoma Vladimirjem Slanino in Ondrejem Rolencem, med dvojci pa sta bila najboljša Čeha Ondrej Rolenc in Daniel Suchanek. Druga sta bila Francoza Pierre Troubady in Hugues Moret, tretja pa trikratna olimpijska prvaka v slalomu Slovaka Peter in Pavol Hochschorner.

Za kolajne se bodo sprinterji na divjih vodah pomerili v soboto popoldne, po zaključku preizkušenj kajakašic in kajakašev v slalomu na divjih vodah.