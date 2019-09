Sedemnajsta etapa Gilbertu, Quintana izrinil Pogačarja z virtualnih stopničk

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je v vetrovni 17. etapi med Aranda de Duero in Guadalajaro ohranil rdečo majico vodilnega na dirki po Španiji. Po 219,6 kilometrih dirkanja na vso moč je iz bega do drugega mesta v skupnem seštevku prišel Kolumbijec Nairo Quintana , ki je na četrto potisnil Tadeja Pogačarja .

Prva etapa po drugem prostem dnevu na letošnji Vuelti je bila na papirju namenjena sprinterjem, a so ti hitro uvideli, da bodo daleč od cilja ostali praznih rok. Kmalu po startu so je v begu znašla večja skupina, ki je ob razgibani trasi in pomoči vetra hitro prišla do velike prednosti. V begu je bil tudi Quintana, ki je bil po 16 dneh dirkanja šesti.