Seewer zmagovalec v Franciji, Gajser četrti

Slovenski dirkač Tim Gajser je tako moral napredovati povsem iz ozadja, a se je hitro prebijal naprej. Že po nekaj krogih je bil med deseterico, vendar pa so bile razlike v ospredju le prevelike in višje od petega mesta ni mogel. Zmagal je Jeremy Seewer, drugi je bil Jorge Prado, tretji pa Belgijec Brent Van Doninc.

V drugi vožnji je imel Gajser po startu manj težav in se je hitreje prebil naprej, a tudi tokrat ni mogel prav do vrha, nazadnje se je moral zadovoljiti s četrtim mestom. To pa mu je tudi skupno prineslo to mesto na dirki in novih 34 točk za SP. Točkovno je bil sicer izenačen z Nizozemcem Glennom Coldenhoffom, a je imel slednji prednost zaradi zmage v drugi vožnji. Na dirki je za Seewerjem na drugem mestu končal Prado.

V SP pa je Gasjer ohranil visoko prednost. Zdaj ima 438 točk, danes osmi Francoz Maxime Renaux pa 365.

V razredu MX2 je slavil Francoz Tom Vialle pred Belgijcem Jagom Geertsom in rojakom Thibaultom Benistantom. Slovenski dirkač Jan Pancar je bil osmi, potem ko je v prvi vožnji pristal na 11. mestu, v drugi pa je še enkrat ponovil najboljši dosežek v posamičnih vožnjah doslej z osmim mestom, kar mu je nato skupno na dirki prav tako prineslo to mesto. V seštevku SP pa je prvi Vialle s 427 točkami, Pancar je napredoval na 13. s 132 točkami.

Naslednja dirka bo preizkušnja v nemškem Teutschenthalu že naslednji teden.