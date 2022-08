Šeglova na EP s sedmim časom v finale na 100 metrov prosto

Druga slovenska polfinalistka v tej disciplini Tjaša Pintar je nastopila v isti skupini kot Janja Šegel, s časom 55,58 je bila sedma, skupno pa je to pomenilo 11. dosežek v polfinalu. S polfinalnim časom je za sekundo izboljšala svoj jutranji dosežek in za tri stotinke popravila tudi osebni rekord, 11. mesto pa je tudi njena najboljša posamična uvrstitev na EP. Najhitrejši v popoldanskem delu sta bili poleg Charlotte Bonnet še Nizozemka Marrit Steenbergen (53,80) in domačinka Silvia di Pietro (54,13).

"Za mano je moj prvi polfinale na tem prvenstvu. Z rezultatom sem zadovoljna. Zadostoval je za uvrstitev v finale. Pogledala bom, kje so bile napake in rezerve in jutri v finalu bom šla na polno," je za Plavalno zvezo Slovenije dejala prva slovenska finalistka na tem EP.

"Že zjutraj sem bila zadovoljna z rezultatom in uvrstitvijo v polfinale. Pogledala sem video, trenerji so mi povedali, kje bi mogoče lahko naredila bolje in popravila rezultat. Upam, da sem to naredila. Čas je bil boljši, po skoraj dveh letih tudi osebni rekord, tako da sem zelo zadovoljna. Verjamem, da lahko še bolje odplavam, saj je to en super korak naprej, in se veselim novih izzivov," pa je današnji nastop pospremila Pintarjeva.

Enaindvajsetletna Šeglova je dopoldne plavala 54,40, Pintarjeva pa je s časom 55,84 za las ujela uvrstitev med najboljših 16.