Šeglova s še enim osebnim rekordom do 14. mesta

"Z nastopom v polfinalu sem zelo zadovoljna, saj sem osebni rezultat spet izboljšala. Končala sem na 14. mestu in res sem lahko vesela, saj te tehnike sploh ne treniram. Jutri me čaka paradna disciplina, 200 m prosto, kjer tudi najvišje ciljam. Upam, da bom že zjutraj odplavala osebni rekord in glede na mojo hitrost na 100 metrov lahko pokažem marsikaj tudi v tej disciplini," je po tekmi povedala 20-letna koroška olimpijka.

Trener Matija Medvešek je njen nastop, z nenavadnim začetkom, ocenil: "Kljub temu, da je skočila v vodo s slušalkami, se Janja ni zmedla in odplavala še bolje kot dopoldne ter pokazala konkurenčnost tudi v disciplini, ki ni njena."

Na 200 m prosto je danes dopoldan prepričal tudi Triglavan Sašo Boškan. Debitant na velikih tekmovanjih je sicer resda osvojil 23. mesto, je pa z 1:46,63 kar za 1,25 sekunde popravil svoj osebni rekord in se na večni slovenski lestvici prebil na tretje mesto za dolgoletna reprezentanta Petra Mankoča in Martina Baua.

Ob Šeglovi bosta v soboto na 200 m prosto nastopili tudi Katja Fain in Daša Tušek. Sobota bo udarni dan za slovenski tabor. Petra Johna Stevensa in Tjašo Vozel čaka tekma na 50 m prsno, Primoža Pavletiča Šenico na 200 m hrbtno, Boškana pa na 100 m prosto.

V boju za odličja je na 200 m mešano vnovič prepričal evropski rekorder Grk Andreas Vazaios, v ženski konkurenci pa Švedinja Sarah Sjoestroem napoveduje, da bo najboljša posameznica tekmovanja. Danes je dobila še prestižno zlato na 100 m prosto.

Svoje drugo posamično zlato je osvojil Rus Kliment Kolesnikov, najboljši na 100 m hrbtno, ki pa se je moral zelo potruditi, da je z najvišje stopničke zmagovalnega odra zrinil Romuna Roberta Glinto. Rusinja Jevgenija Čihunova je ob zmagi na 200 m prsno z 2:16,88 dosegla tudi nov mladinski svetovni rekord. Razred zase je bil na 100 m delfin Italijan Alberto Razzetti.

Še naprej blesti tudi Nizozemka Kira Toussaint, ki je slavila še na 50 m hrbtno. S 25,79 je bila od lastnega svetovnega rekorda oddaljena vsega 19 stotink sekunde.