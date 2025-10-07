Svetli način
Drugi športi

Selektor futsalske reprezentance razkril širši seznam za EP

Ljubljana, 07. 10. 2025 19.09 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
0

Slovenska članska reprezentanca v futsalu bo sredi oktobra začela jesenski del priprav na januarsko evropsko prvenstvo v Ljubljani. Na spletni strani zveze so danes objavili razširjen seznam potencialnih reprezentantov za prihajajoče EP, ki ga je razkril selektor Tomislav Horvat.

Igor Osredkar
Igor Osredkar FOTO: NZS.si

Priprave na EP bodo Slovenci začeli z dvema prijateljskima tekmama proti Hrvatom. Prva bo obenem tudi 200. uradna tekma kapetana slovenske reprezentance Igorja Osredkarja in bo v petek, 17. oktobra, v ljubljanski dvorani Kodeljevo. Povratni dvoboj pa bo v ponedeljek, 20. oktobra, v hrvaškem Zaboku.

Na širšem seznamu selektorja so Matej Fideršek (Gradec, Avt), Marko Peček (Dobovec), Tilen Rajter (Dobovec), Teo Turk (Rijeka, Hrv), Max Vesel (Rijeka, Hrv), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek, Hrv), Nejc Hozjan (Kelme Osijek, Hrv), Igor Osredkar (Bubamara Cazin, BiH), Luka Čop (Futsal Dinamo, HRV), Uroš Đurič (Olmissum Omiš, Hrv), Žan Janež (Istra Pulj, Hrv), Denis Kneževič (Uspinjača Gimka Zagreb, Hrv), Nik Ambrožič (Extrem), Alen Zgonc (Extrem), Nejc Berzelak (Siliko), Jure Suban ( Siliko) in Lovro Trdin (Siliko).

Na seznamu igralcev na čakanju pa so še Urban Sevenšek (Dobrepolje), Žiga Čeh (Bubamara Cazin, BiH), Mihael Čop (Extrem) in Jakob Rems (Siliko).

