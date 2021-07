Selektor mladink po končanem domačem EP-ju: Na priprave je ekipa prišla slabo pripravljena

Slovenska ženska rokometna reprezentanca do 19 let je domače evropsko prvenstvo v Celju sklenila s porazom proti Avstriji (25:27). Naše rokometašice so zasedle končno 15. mesto. Ob želji po čim boljših rezultatih sta na prvenstvih mladinskih selekcij v ospredju tudi razvoj rokometašic in pridobivanje izkušenj na mednarodni sceni. Slovenski rezultatski izkupiček na EP je bil namreč milo rečeno klavrn ...

icon-expand Slovenska ženska rokometna reprezentanca do 19 let je na domačem EP predvsem zbirala mednarodne izkušnje. Rezultatski izkupiček je bil slab ... FOTO: RZS

Slovenska reprezentanca je tekmovanje na evropskem prvenstvu do 19 let končala po porazu proti Avstriji s 25:27. Dvoboj, ki je zmagovalkam prinašal dodatno tekmo za 13. mesto proti Črni gori, so Avstrijke dobile v drugem polčasu, ki se je v njihovo korist končal z delnim rezultatom 15:10. Slovenske rokometašice so odlično odprle tekmo. V uvodnih minutah so povedle s 3:0, po drugem zaporednem golu leve zunanje igralke Erin Novak pa tudi s 5:1. A Avstrijke se niso zlahka predale. Rezultat so v 15. minuti poravnale na 8:8. Za tem so izbranke domačega selektorja Gašperja Kovača po seriji zadetkov avstrijske zasedbe strnile svoje vrste in se ponovno oddaljile na razdaljo štirih zadetkov (14:10), na odmor pa odšle v prednosti s 15:12. Vodstva s tremi zadetki gostiteljicam ni uspelo zadržati do konca dvoboja. Avstrijke so se jim približale in jih po golu Katarine Pandže s sedmih metrov tudi prehitele (22:23). Pandža je bila, pričakovano, glavno orožje avstrijskega selektorja Helfrieda Müllerja.

Tekmovanje je služilo predvsem kot koristna šola za vse članice izbrane vrste, rojene leta 2003, ki se bodo za vpoklic v reprezentanco do 19 let potegovale še na naslednjem prvenstvu.

Ena izmed najdominantnejših posameznic turnirja je do konca obračuna zbrala 13 zadetkov in poskrbela, da so se zmage veselile avstrijske rokometašice (25:27). Nagrado za najboljšo igralko Slovenije je že drugo tekmo zapored osvojila kapetanka Novakova, ki je na napadalni fronti zbrala 10 zadetkov. S po tremi so ji sledile Tia Kralj, Ema Markovič in Neja Polak. Ob želji po čim boljših rezultatih sta na prvenstvih mladinskih selekcij vendarle v ospredju tudi razvoj rokometašic in pridobivanje izkušenj na mednarodni sceni. Pet obračunov, ki jih je izbrana vrsta do 19 let odigrala v Celju, je ponujalo obilico priložnosti za dokazovanje proti najboljšim vrstnicam z vseh koncev Evrope. Srednja zunanja rokometašica Krima Mercatorja Tia Kralj in Krkina desna zunanja Erin Novak sta naziv najkoristnejše igralke svoje ekipe osvojili po dvakrat, več igralnega časa ob odsotnosti Valentine Klemenčič, prve krožne napadalke svoje generacije, pa je dobro vnovčila tudi Nika Dobnik, članica celjskega kluba Z'dežele. Tekmovanje bo zagotovo služilo kot koristna šola za vse članice izbrane vrste, rojene leta 2003, ki se bodo za vpoklic v reprezentanco do 19 let potegovale še na naslednjem prvenstvu. "Dekleta si še niso želela zaključiti tekmovanja, a se na žalost ni izšlo. Avstrija je v ključnih trenutkih prednost pridobila z nekaj obrambami vratarke, mi smo imeli nesrečo s streli v vratnice gola. Zdaj moramo narediti podrobno analizo. Na priprave je ekipa prišla slabo pripravljena v smislu fizične moči in splošne kondicijske priprave. Za razliko od telesno močnejših zasedb se moramo zanašati na kombinatoriko. Reprezentančni in klubski trenerji nosijo odgovornost, da se čim bolj trudijo. Reprezentančni uspehi so na koncu odraz dela v klubih," je bil za uradno spletno stran RZS ob koncu prvenstva izčrpen selektor Gašper Kovač.

icon-expand Odsotnost Valentine Klemenčič se je v igri slovenske reprezentance močno poznala. FOTO: Miro Majcen

Evropsko prvenstvo za dekleta do 19 let bo svoj vrhunec doseglo z nedeljskim finalom v dvorani Zlatorog.

Pet obračunov, ki jih je izbrana vrsta do 19 let odigrala v Celju, je ponujalo obilico priložnosti za dokazovanje proti najboljšim vrstnicam iz Evrope.

Če gostiteljice prvenstva niso bile najuspešnejše v rezultatskem smislu, je ob parketu vse potekalo na najvišji ravni. Lokalni organizatorji na čelu z Juretom Cvetkom, direktorjem prihajajočega članskega ženskega evropskega prvenstva 2022, so poskrbeli za brezhibno izvedbo tekmovanja, katerega cilj ni bil zgolj boj za odličja, temveč tudi promocija rokometne igre med mladimi. "Porazi so sestavni del športa, a pomembno je, da se bomo znale po njih pobrati in iti naprej. Mislim, da smo še dovolj mlade, imamo dovolj časa za napredek, in menim, da ga bomo izkoristile. Vse igralke smo hvaležne za podporo s tribun. Na koncu se ni izšlo, a to moramo sprejeti in iti z dvignjeno glavo naprej," je za spletno stran RZS po zadnji tekmi v Celju povedala najboljša slovenska igralka Erin Novak.