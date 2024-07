Selektor plavalcev: OI? Računam tudi z vabilom za štafeto

"Prvenstvo je minilo v skladu z napovedmi. Zadovoljen sem z uvrstitvami tistih, ki so bili tukaj. Dosegli smo šest finalov in 16 polfinalov. Napovedal sem tudi kolajno, ne eno, več, a se je to zalomilo že dan pred prvenstvom, ko je zbolela Neža Klančar," je merjenje najboljših Evropejcev na sotočju Save in Donave ocenil Gorazd Podržavnik. O Neži Klančar pa je nato dodal: "Borila bi se vsaj za tri kolajne. Prepričan pa sem, da bi se z njo tudi štafeta veselila zmagovalnih stopničk. Žal je šport tako lep, pa tudi tako krut hkrati. Upam, da se bo Neža čim prej vrnila na želeno raven."

Vseeno pa ne gre spregledati dejstva, da je na bazenu 25. maja v okrnjeni konkurenci Slovenija še tretjič zaporedoma na prvenstvu stare celine ostala brez kolajne. Razlog je bil slabši nastop favoritov. Med najboljšimi slovenskimi plavalci je zelo dobro nastopala Janja Šegel, ki ji je po seriji odličnih dosežkov le za las ušla olimpijska norma. Daleč od želja sta bila Peter John Stevens, pa Katja Fain in tudi del moške ekipe, ki je napovedoval boj za olimpijske igre. Izjema je bil Anže Ferš Eržen.

"Sezona je olimpijska. Veliko je v igri in svoje naredijo tudi živci. Vsi so se pripravljali, vsi so trenirali. Vemo pa, da ni pomembna le fizična priprava, ampak tudi psihološka in taktična. Treba se je znati umiriti in pokazati največ v trenutku, ko je to treba. Ni se jim izšlo in razočaranje je veliko. A ni druge. Glavo gor in gremo dalje." Zdaj bo sledilo preračunavanje do olimpijskih iger. Mednarodna plavalna zveza je nedavno spreminjala pravila uvrstitve na igre v Parizu in kaj lahko se zgodi, da bo zaradi spremenjenih pravil Slovenija po Tokiu 2021 še drugič ostala brez štafete zaradi zapletenih pravilnikov. V Tokiu je v zadnjem trenutku sicer prišlo vabilo, a prepozno, da bi se športniki vrnili v formo in odpotovali v deželo vzhajajočega sonca.