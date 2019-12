Selektor Vranješ: slovenski igralci mi ustrezajo po igralski in karakterni plati

V slovenskem taboru ne skrivajo, da so po prihodu uveljavljenega švedskega strokovnjaka srbskih korenin dobili pravo energijo za nove izzive. Prvo veliko preizkušnjo in pravi preizkus znanja bodo imeli že med 9. in 26. januarjem 2020, ko bodo na prvenstvu stare celine lovili zadnji vlak za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Ljubomir Vranješ je na novinarsko konferenco v Zrečah prišel v družbi predsednika Rokometne zveze Slovenije Franja Bobinca , ki je uvodoma dejal: "Vesel sem, da smo v reprezentanco pripeljali tako imenitno rokometno ime. Zavoljo vseh okoliščin ne želim postavljati visokih tekmovalnih ciljev, moja želja pa je, da reprezentanca v teh 14 dneh najbolje pripravi in naredi vse, kar je v njeni moči." Vranješ je na priprave poklical kar 24 igralcev, na današnji novinarski konferenci pa je dejal, da bo dokončen seznam potnikov za EP določil že pred novim letom. "Nekateri igralci manjkajo zaradi klubskih obveznosti v Nemčiji. Na prvi zbor sem poklical 24 igralcev, saj želim dobiti boljši vpogled v njihove sposobnosti. Prvi vtis po prihodu je izjemno dober, pri vseh mojih varovancih čutim željo po dokazovanju in upam, da nam bo s skupnimi močmi uspeli uresničiti naše načrte," je dejal Vranješ, ki je bil dnevno v stiku s svojim pomočnikom Zormanom. "Slovenski igralci mi zelo ustrezajo po igralski in karakterni plati. Nekatere zadeve v obrambi in napadu bom seveda spremenil, v celoti pa ustrezajo mojemu konceptu. Pred nami je zahtevna naloga, naš prvi cilj pa je, da v Göteborgu osvojimo prvo ali drugo mesto in se prebijemo v drugi del tekmovanja v Malmö. Čas ni naš zaveznik, a tudi če bi ga imeli več na voljo, to ne bi olajšalo našega dela," je še dodal Vranješ, ki bo na današnjem večernem treningu prvič vodil slovenske rokometaše.

Slovenija bo morala za preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev na bližnjem evropskem prvenstvu, ki bo prvič v treh državah in bo na njem sodelovalo 24 reprezentanc, doseči vrhunski izid. Od evropskih reprezentanc si je pot v Tokio doslej zagotovila le Danska, ki je zmagala na letošnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji in na Danskem, Norveška, Francija in Nemčija pa so si na letošnjem mundialu izborile pravico do organizacij kvalifikacijskih turnirjev za OI 2020, ki bodo na sporedu med 17. in 19. aprilom 2020. Slovenski rokometaši bodo morali že v prvem delu tekmovanja proti Švedom, Poljakom in Švicarjem v Göteborgu pokazati vse kar znajo, še bolj neizprosni boji pa so pred njimi - pod pogojem, da osvojijo prvo ali drugo mesto v svoji skupini - v drugem delu tekmovanja v Malmöju, ko jim bodo na nasprotni strani igrišča bržkone stali rokometni velikani iz Danske, Francije, Norveške in Madžarske.

V prvem delu priprav vadi 18 od skupno 24 vpoklicanih rokometašev. Zavoljo klubskih in osebnih obveznosti manjka šest igralcev - vratarja Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralecSimon Razgor ter zunanji igralciMiha Zarabec, Dean Bombač inNejc Cehte, ki se bodo soigralcem pridružili prihodnji teden.

Slovenija bo do odhoda v Göteborg igrala dve pripravljalni tekmi. V petek, 3. januarja, se bo v Slovenj Gradcu pomerila s Severno Makedonijo, dan kasneje pa v Trbovljah še s Črno goro.