Drugi športi

'Selektorjev rdeč karton je bil prelomnica'

Oslo, 19. 01. 2026 09.22

Avtor:
A.V.
FOTOGALERIJA: Slovenija - Švica

Slovenski rokometaši so v razmaku 48 ur na letošnjem evropskem prvenstvu, ki ga gostijo Švedska, Norveška in Danska, uprizorili dve infarktni končnici. Najprej so varovanci selektorja Uroša Zormana z zadetkom razlike ugnali Črnogorce, v nedeljo pa po epskem preobratu še Švicarje, ki so še v 40. minuti tekme imeli devet golov naskoka. Kapetan Blaž Janc si v nadaljevanju tekmovanja želi bolj zanesljive igre slovenske izbrane vrste.

Ta se je, kot že rečeno, izvlekla iz brezna in po zaostanku z devetimi goli v zadnjih 20 minutah dvoboja v Oslu pripravila enega največjih preobratov v zgodovini evropskih rokometnih prvenstev ter si z zmago 38:35 proti Švici tekmo pred koncem skupinskega dela že zagotovila preboj v drugi del tekmovanja. 

"Moramo igrati od začetka. Bili smo medli v obrambi v prvem polčasu. Nismo izpolnjevali tistega, kar smo se dogovorili, nismo zapirali, v napadu je bilo malo preveč ležernih metov. V bistvu so bili to 'zicerji', njihov vratar pa je imel dober prvi polčas in začetek drugega. Upali smo na boljši začetek drugega polčasa, ampak smo videli isti scenarij," je po infarktni tekmi v norveški prestolnici dejal slovenski selektor Uroš Zorman, ki je bil zaradi ugovarjanja sredi drugega polčasa izključen.

"Po mojem rdečem kartonu pa preobrat, veliko agresivnejša obramba, več pomaganja v napadu, hitrejša igra. Pravzaprav tisto, kar smo pričakovali od prve sekunde. Mogoče je bilo malo straha od začetka, finale pred finalom, potem ko ti voda že enkrat teče v grlo, pa tako nimaš več česa izgubiti. Moraš se boriti in to počnemo ves čas," je še dodal Zorman.

Mirko Skoko, pomočnik selektorja Zormana, je mirno prevzel vlogo začasnega prvega trenerja in po tekmi vidno vzhičen povedal: "Upam, da je zadnjič tako infarktno. Moramo ohladiti glave, saj imamo še tekmo proti Ferskim otokom, ki so neugodni in igrajo sedem na šest. To tekmo smo dobili na srce, na adrenalin, stisnili smo v obrambi, kot je treba, tudi vratarja sta dodala svoje, sodniki pa so začeli piskati enako na obeh straneh. Čestitke fantom za izjemno borbo. To je bila težko prigarana zmaga."

Kapetan slovenske rokometne reprezentance Blaž Janc ne skriva ponosa po epskem preobratu in zmagi nad Švico.
Kapetan slovenske rokometne reprezentance Blaž Janc ne skriva ponosa po epskem preobratu in zmagi nad Švico.
FOTO: RZS

Kapetan Blaž Janc se zaveda, da je bil prvi polčas za čimprejšnjo pozabo. "Tekmo smo odprli katastrofalno. Njihov vratar je imel 50 odstotkov obramb. Za drugi polčas smo se dogovorili, da startamo na polno, a je bilo v enem trenutku že -8 in potem še Urošev (Zorman, selektor, op. p.) rdeč karton. Mislim, da je bilo to tista prelomnica, ko smo si rekli, da moramo zdaj res dati vse od sebe, da je konec zaje*ancije. Res nor preobrat, ampak to ni sreča. To je značaj ekipe, njena povezanost. Kot ponavljam od prvega dne, verjamem v to ekipo. Vsi, ki so mislili, da je zdesetkana Slovenija prišla v Oslo na počitnice, se hudo motijo. Na koncu tudi izkušenejše ekipe niso zmožne takšnega preobrata in kot kapetan lahko rečem, da sem najbolj ponosen na svetu," pa so bile besede sreče in ponosa kapetana Janca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet evropsko prvenstvo slovenska reprezentanca švica blaž janc

Veronika Erjavec hitro končala nastope v Melbournu

