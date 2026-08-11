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Drugi športi

'Sem kar z nervozo čakala na razplet'

Birmingham, 11. 08. 2026 07.17 pred 7 urami 2 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
Neja Filipič

Neja Filipič, atletinja ljubljanskega Žaka, je na evropskem prvenstvu v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto s 14,05 metra. Četrta na evropski lestvici bo tako nastopila v finalu, ki bo v četrtek ob 20.40 po slovenskem času.

Neja Filipič
Neja Filipič
FOTO: Profimedia

"Olajšanje in veselje čutim sedaj. Prva kljukica je narejena. Presenečena sem, ker je bilo treba skočiti prek 14 m za finale. Dekleta so res dobro skakala. Imela pa smo tudi zelo dobre pogoje, prav sanjske, tudi veter je pihal v hrbet," je bila zadovoljna Neja Filipič. Začela je s 13,84 m in bila po prvi seriji 12. in s tem na robu preboja v finale. Potem je v drugem poskusu pristala pri 14,05 metra in bila 11., dva centimetra pred tekmovalkama na naslednjih dveh mestih.

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Obenem je prav tako za dva centimetra zaostajala za Belgijko Saliyyo Guisse, ki je bila mesto pred njo. Enaintridesetletna Žirovka je v tretji in zadnji kvalifikacijski seriji prestopila. Ostala je sicer 11., a bi jo lahko nekaj tekmovalk še prehitelo. To se ni zgodilo. "Sem kar z nervozo čakala na razplet, čeprav sem vedela, da ne bo veliko tekmovalk več šlo prek 14 m. Hodila sem k trenerju Srdjanu Djordjeviću, ki je bil na tribuni, da mi je sproti povedal, na katerem mestu sem," je ta del tekme pospremila Filipič.

Neja Filipič in Srdjan Djordjević
Neja Filipič in Srdjan Djordjević
FOTO: Luka Kotnik

Sedmerica je dosegla avtomatično normo za finale (14,15 m) v enih najboljših kvalifikacij na velikih tekmah zadnjega obrobja. Na prvih dveh mestih sta bili Italijanki, Erika Giorgia Anoeta Saraceni s 14,50 m, kar je tudi letošnji osebni rekord Filipič, in Dariya Derkach s 14,42 m.

"Leta 2022 je bilo v Nemčiji na EP okrog 13,70 m dovolj za finale. Smo zelo izenačene, vseh 12 finalistk lahko zelo dobro skoči. Sama sem imela zelo dolg tretji skok, v katerem sem sicer prestopila po hitrejšem teku v zaletu kot v prvih dveh poskusih. Prvega sem šla tako, da sem imela veljaven izid, v drugem sem nato stopnjevala. Sem dobro pripravljena in se veselim finala. Vse možnosti so odprte, odločali pa bodo centimetri," je napovedala Filipič.

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KOMENTARJI2

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gullit
11. 08. 2026 10.21
V četrtek upam da bo uspešen dan. Poleg Neje bodo nastopili še Čeh ter Šutejeva. Dajmo naši.
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+1
1 0
borjac
11. 08. 2026 09.10
Samo tako naprej Neja , srečno !!!
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+2
2 0
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