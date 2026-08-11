" Olajšanje in veselje čutim sedaj. Prva kljukica je narejena. Presenečena sem, ker je bilo treba skočiti prek 14 m za finale. Dekleta so res dobro skakala. Imela pa smo tudi zelo dobre pogoje, prav sanjske, tudi veter je pihal v hrbet ," je bila zadovoljna Neja Filipič . Začela je s 13,84 m in bila po prvi seriji 12. in s tem na robu preboja v finale. Potem je v drugem poskusu pristala pri 14,05 metra in bila 11., dva centimetra pred tekmovalkama na naslednjih dveh mestih.

Obenem je prav tako za dva centimetra zaostajala za Belgijko Saliyyo Guisse , ki je bila mesto pred njo. Enaintridesetletna Žirovka je v tretji in zadnji kvalifikacijski seriji prestopila. Ostala je sicer 11., a bi jo lahko nekaj tekmovalk še prehitelo. To se ni zgodilo. " Sem kar z nervozo čakala na razplet, čeprav sem vedela, da ne bo veliko tekmovalk več šlo prek 14 m. Hodila sem k trenerju Srdjanu Djordjeviću , ki je bil na tribuni, da mi je sproti povedal, na katerem mestu sem, " je ta del tekme pospremila Filipič.

Sedmerica je dosegla avtomatično normo za finale (14,15 m) v enih najboljših kvalifikacij na velikih tekmah zadnjega obrobja. Na prvih dveh mestih sta bili Italijanki, Erika Giorgia Anoeta Saraceni s 14,50 m, kar je tudi letošnji osebni rekord Filipič, in Dariya Derkach s 14,42 m.

"Leta 2022 je bilo v Nemčiji na EP okrog 13,70 m dovolj za finale. Smo zelo izenačene, vseh 12 finalistk lahko zelo dobro skoči. Sama sem imela zelo dolg tretji skok, v katerem sem sicer prestopila po hitrejšem teku v zaletu kot v prvih dveh poskusih. Prvega sem šla tako, da sem imela veljaven izid, v drugem sem nato stopnjevala. Sem dobro pripravljena in se veselim finala. Vse možnosti so odprte, odločali pa bodo centimetri," je napovedala Filipič.