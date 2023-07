Semenya dobila pritožbo na ESČP v Strasbourgu

Caster Semenya, dvakratna olimpijska zmagovalka v teku na 800 metrov in trikratna svetovna prvakinja, se je pred tem neuspešno pritožila tudi na Mednarodno športno sodišče Cas in švicarsko zvezno vrhovno sodišče. Svetovna atletika od Semenye namreč zahteva, naj jemlje tako imenovani anti-doping oziroma zaviralce testosterona, če še želi tekmovati v ženski konkurenci. Športnica ima po naravi v krvi visoko raven tega hormona, proti zahtevam atletskih oblasti pa se bori že vrsto let. Zdaj ji je pritrdilo evropsko sodišče ESČP. Za zdaj ni jasno, kakšne učinke bo imela sodba na pravila v športu. Toda to bi lahko prisililo Cas, da pregleda predpise, ki od Semenye in drugih interspolnih športnikov zahtevajo, da umetno znižajo svojo naravno visoko raven testosterona, da lahko tekmujejo na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Novembra 2018 je krovna mednarodna zveza na področju atletike uvedla omejitev testosterona v nekaterih disciplinah za upravičenost do nastopa v kategoriji žensk.