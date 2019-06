Semenya: Ne bom dovolila, da na meni izvajajo poskuse

Švicarsko vrhovno sodišče je pred kratkim odločilo, da tekačica Caster Semenya lahko nastopa na tekmovanjih brez umetnega zniževanja hormona testosterona, kar je od nje zahtevala Iaaf. S to odločitvijo je sodišče začasno izpodbilo odločitev krovnega športnega razsodišča Cas iz Lozane, ki je dalo prav zvezi Iaaf. Atletinja je na Casu tožila Iaaf in spodbijala pravilo, ki določa maksimalno količino testosterona za tekačice na srednje proge. To določa, da ženske na tekmi lahko nastopijo na srednjih progah le, če v krvi nimajo več kot pet nanogramov testosterona na liter krvi. Obenem pravilo atletinjam nalaga, da morajo v določenem obdobju znižati vrednost, denimo z jemanjem hormonskih kontracepcijskih sredstev. Zdaj je Semenya zaradi teh pravil Iaaf obtožila, da je iz nje naredila poskusnega zajčka, da bi videla, kako se zdravila oziroma terapije obnesejo v praksi. "Iaaf me je v preteklosti imela za zajčka, na katerem so delali poskuse z zdravili, ki naj bi uravnavala raven mojih hormonov. Čeprav sem imela po njih nenehne zdravstvene težave, Iaaf zdaj zahteva še strožje terapije. Ne vem, kakšne bodo posledice za moje zdravje," je v javnem odzivu sporočila atletinja. "Sama ne bom dovolila, da na meni izvajajo poskuse. Bojim pa se, da se druge športnice temu ne bodo znale upreti. Tega ne smemo dovoliti," še pravi Semenya.

Prejšnji konec tedna bi Južnoafričanka morala nastopiti na tekmovanju diamantne lige v Rabatu. A olimpijska in svetovna prvakinja na 800 m ni tekla, organizatorji so trdili, da so jo povabili, pa ni prišla, Južnoafričanka pa je izjavila, da so ji Maročani onemogočili prihod.