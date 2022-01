Senator slovenskih korenin bo debitiral v ligi NHL

Enaindvajsetletni napadalec, rojen v Phoenixu, je lani podpisal triletno pogodbo z Ottawo, letos pa končuje uspešno petletno igranje za Calgary Hitmen v mladinski ligi WHL (Zahodna hokejska liga), pri ekipi je bil zadnji dve leti celo kapetan.

Kastelic – Ottawa ga je izbrala v petem krogu nabora leta 2019 – ima prednike, ki imajo veliko izkušenj iz najmočnejše lige na svetu. Njegov oče je za Washington in Hartford odigral 220 tekem, preden je prišel v domovino svojih prednikov, kjer je igral za oba najboljša slovenska kluba Olimpijo in Jesenice in trikrat tudi za slovensko reprezentanco.

Po materini strani je njegov dedek Pat Stapleton, ki je za Boston in Chicago igral na 635 tekmah, bil pa je tudi kanadski reprezentant.

Ottawa je leto pred Kastelicem izbrala še enega igralca slovenskega rodu, Jonathana Grudna, sicer sina slavnega branilca in ameriškega reprezentanta Johna Grudna, a ga je predlani v zamenjavi igralcev poslala v Pittsburgh.