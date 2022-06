Senidah: S pesmijo želim povezati vse ženske, da bi bile še močnejše!

Prireditelji evropskega rokometnega prvenstva za ženske, ki ga bo novembra letos Slovenija gostila skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo, so predstavili uradno himno dogodka. Avtorica pesmi Play with Heart (Igraj s srcem) je ena izmed ambasadork prvenstva, slovenska glasbenica Senidah. Ob premieri himne je povedala: "S pesmijo želim povezati vse ženske. Želim si, da bi bile še močnejše in srčnejše v tem, kar počnemo!"

Videospot za pesem v ospredje postavlja dekleta, punce, ženske in tako simbolizira enega od dveh stebrov novembrskega tekmovanja - opolnomočenje žensk v športu, so v izjavi za javnost zapisali prireditelji. PREBERI ŠE Čeferin: Naj nogomet ostane takšen, kot je - brez velikih sprememb Ti pričakujejo, da bo himna poletna uspešnica in bo dodatno dvignila zanimanje za turnir, ki bo potekal med 4. in 20. novembrom. "Biti avtor uradne himne tekmovanja, ni majhna stvar. Nenazadnje pojem za celo Evropo, pesem se bo slišala v vseh državah udeleženkah," je sporočila Senidah. Uradna himna z besedilom v angleškem, španskem, francoskem, italijanskem in hrvaškem jeziku želi temo opolnomočenja žensk približat vsem ljubiteljem rokometa in drugim poslušalcem. Spremljajoči videospot prikazuje štiri vzporedne zgodbe, ki se na koncu povežejo v eno: skupina 14-letnih rokometašic se pripravlja na rokometno tekmo, prijateljice trenirajo na stadionu, skupina žensk se poti v telovadnici, potem vskoči še ulična umetnica, ki riše grafit z napisom Play with Heart (igraj s srcem), kar je slogan tokratnega prvenstva, so sporočili prireditelji EP.