Serena Wiiliams bo lovila rekord v osvojenih teniških turnirjih za grand slam

V polfinalih je Serena Williams gladko s 6:3 in 6:1 ugnala Ukrajinko Jeleno Svitolino ter se že 10. v karieri uvrstila v finale New Yorka. Bianka Andreescu pa je imela obilo dela s Švicarko Belindo Benčič, na koncu pa slavila s 7:6 (3) in, 7:5. Williamsova je imela priložnost za zmago na tem turnirju že lani, ko je morala v izjemnem finalnem obračunu priznati premoč Japonki Naomi Osaka. Williamsovo so takrat razburjale tudi sodniške odločitve. Te so privedle do žaljivk s strani Američanke, zato ji je sodnik Carlos Ramos lani celo za kazen odvzel igro. Letos je Williamsova vnovič favoritinja. V polfinalu je za zmago nad Svitolino potrebovala vsega 70 minut. Nato je že zagrozila finalni nasprotniki: "To danes zanesljivo ni bila najboljša igra, ki jo lahko prikažem," je igralcem na stadionu Arthur Ashe dejala Američanka. Ta si je finale priigrala zdaj že 20 let po svojem prvem obračunu za končno zmago na tem prizorišču. Skupaj je na tem turnirju zabeležila že svojo 101. zmago. "To je noro," je statistiko pokomentirala Američanka, ki je s tem dosežkom izenačila rekord rojakinjaChris Evert. Obenem je dodala, da je izredno ponosna, da pri 37 letih in dve leti po porodu še lahko prikaže takšen nivo igre. "Ni lahko. Zdaj so povsem v ospredju materinske obveznosti."