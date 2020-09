Dvoboj mamic pripadel Sereni Williams, ki je slavila po preobratu

V prvem nizu se je prva do brejka dokopala Bolgarka, ki je do edinega odvzema servisa v prvem nizu prišla v peti igri, ko je povedla s 3:2. Prednost je nato brez večjih težav zadržala do konca. V deveti igri je imela pri vodstvu 5:3 na servis Američanke dve žogici za niz, a se jeSerena Williams obakrat rešila. Zmago v prvem nizu je nato Cvetana Pironkovapotrdila v deseti igri, ko je suvereno odservirala za vodstvo z 1:0 v nizih (6:4). Pironkova je Williamsovi v prvem nizu težave povzročala predvsem z odlično obrambo in dobro dolžino žogic ob napadu, Američanka pa v ključnih trenutkih iger ni bila dovolj zbrana in si je privoščila preveč nevsiljenih napak (11 Williamsove, le 5 Pironkove).

Tudi drugi niz je bolje pričela Bolgarka, ki je že v uvodni igri 'zlomila' Sereno in povedla z 1:0. A Američanka se ni predala in nemudoma odgovorila s t. i. 'rebreakom'. Z dvema dobljenima igrama zapored je povedla z 2:1. Najdaljši črni niz je Bolgarka prekinila tako, da je rešila 'break' žogico in izenačila na 2:2. Odločilni odvzem servisa je Williamsovi nato uspel v osmi igri drugega niza, ko je s fantastično obrambo prišla do vodstva s 5:3. V naslednji igri je znova pokazala jeklene živce, ko je zaostajala že s 15:30, nato pa s tremi zaporednimi točkami odločila drugi niz sebi v prid.

V tretjem nizu je bolje pričela Američanka, ki je dobro igro prenesla tudi v odločilni niz. Na drugi strani je Pironkova popustila in ni več zmogla tako dobre igre kot v prvem nizu. Williamsova je naprej povedla z 2:0, do dvojnega 'breaka' pa je prišla v sedmi igri, ko je povedla s 5:2. Za konec je suvereno odservirala za zmago in mesto v polfinalu.