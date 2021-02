Serena Williams in Osaka zanesljivi, hitro slovo Monfilsa v Melbournu

Serena Williams tokrat ni izgubljala časa in je odločno začela pohod proti rekordnemu 24. grand slamu kariere. Za zmago nad Lauro Siegmundje potrebovala manj kot uro. V drugem krogu se bo sedemkratna zmagovalka v Melbournu pomerila s SrbkinjoNino Stojanović. Pri 39 letih je Williamsova odigrala 100. dvoboj Australian Opna, na katerem je dosegla 16 winnerjev. "To je bil dober začetek. Na igrišču je bila dobra stara Serena," je dejala po zmagi.

Že pred tem je na stadionu Roda Laverja turnir uspešno začela tudi Naomi Osaka, ki je s 6:1 in 6:2 premagala Rusinjo Anastasijo Pavljučenko. Trikratna dobitnica grand slamov in zmagovalka v Melbournu leta 2019 je po 68 minutah igre odpihnila rusko tekmico, četrtfinalistko OP Avstralije treh od zadnjih štirih let. Izkazala se je tudi zmagovalka sedmih grand slamovVenus Williams, ki nastopa pri 40 letih in je v Melbournu prvič zaigrala že leta 1998. V uvodnem krogu je s 7:5 in 6:2 premagala Belgijko Kirsten Flipkens. Svojo starejšo sestro je pohvalila tudi mlajša Serena Williams in povedala, kako ji je te dni pomagal trening z njo. "Ona mi je vedno v navdih, nikoli ni frustrirana nad svojim zdravstvenim položajem. Vedno gleda le na dobro plat. Nato pa tudi tako trdo dela. Bila je super," je o starejši sestri dejala Serena Williams in dodala: "Trenirati z njo je bilo super. Le ona me še vedno potiska na raven igre, na katero me ne more nihče drug, zato je bilo tudi neverjetno koristno."