Serena Williams končala kariero

Serena Williams, zmagovalka 23 grand slamov in šestkratna zmagovalka OP ZDA, je na svojem poslovilnem turnirju z dvema presenetljivima zmagama navijačem vzbudila upe na morebitni 24. naslov na turnirjih za veliki slam, s katerim bi izenačila rekord vseh časov Avstralke Margaret Court. Za Williamsovo, ki bo na OP ZDA prvič po prvencu leta 1998 izpustila osmino finala, pa je bil to bržkone zadnji dvoboj na turnirjih za grand slam v njeni veličastni karieri. Izjemna športnica je namreč že pred tedni pred prihodom v New York napovedala konec kariere.