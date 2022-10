Serena Williams namignila, da še ni rekla zadnje

"Beseda upokojitev ni prava, od tenisa sem se samo umaknila in dala prednost drugim stvarem. Take so bile tudi moje izjave, nikoli nisem rekla, da sem igrišča za vedno zapustila in da je nastop v New Yorku moj poslovilni dogodek. Namesto besede upokojitev bi uporabila besedo evolucija, iz tenisa razvijam druge reči, ki so zame v življenju pomembne," je na promociji svoje investicijske družbe Serena Ventures dejala 41-letna zmagovalka 23 turnirjev za grand slam.

Serena Williams je sicer potrdila, da se trenutno ne pripravlja na turnirje, da pa ima doma igrišče in tenis redno igra. "Možnosti za vrnitev so velike. Pred dnevi sem se zbudila, odšla na igrišče in prvič v življenju pomislila, da ne vem, zakaj sem na njem. Počutila sem se čudno," je svoje občutke opisala mlajša od sester Williams, ki je na odprtem prvenstvu ZDA - takrat po napovedih njenem zadnjem turnirju, izgubila v tretjem krogu proti Avstralki Ajli Tomljanović.