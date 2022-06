Serena Williams: Ne želim še odnehati

Serena Williams, Rafael Nadal in Roger Federer leta 2013 v New Yorku

"Ničesar nočem napovedovati in ničesar izključevati. Ali je bilo to slovo od Wimbledona, ne vem," je na novinarski konferenci dejala 40-letna Američanka Serena Williams, ki ni bila nezadovoljna s svojo predstavo, uvidela je, da še zmore kakovostno igrati. "Telesno sem se dobro počutila. Trpela sem samo pri zadnjih točkah dolgega dvoboja. Poraz bi bolj pripisala psihi, ključne točke sem izgubljala. Storila pa sem vse, kar je bilo v moji moči, mogoče bi jutri igrala boljše, mogoče bi včeraj igrala boljše, mogoče bi pred tednom lahko dala več od sebe. Toda danes je bilo to vse, kar sem lahko storila. In s tem se moram zadovoljiti," ni bila posebej razočarana Američanka, ki je dvoboj izgubila s 5:7, 6:1 in 6:7.