Serena Williams ob povratku na sveto travo poražena že v uvodnem krogu

Izkušena Američanka Serena Williams, ki je v karieri dobila 23 turnirjev velike četverice, se je v prvem krogu po enoletni odsotnosti zapletla v dolg obračun proti 24-letni Francozinji Harmony Tan. Ta je dobila več kot uro trajajoči prvi niz s 7:5. V drugem je mlajša od sester Williams dvignila raven igre, slavila s 6:1, v odločilnem tretjem nizu pa takoj povedla z odvzemom servisa prednosti. Francozinja se je z re-breakom vrnila in izenačila na 3:3. V izjemnem vzdušju na osrednjem igrišču je Williamsova do novega odvzema servisa prišla v deveti igri, a nato izgubila začetni udarec, v 12. igri pa ubranila žogico za zmago 16 let mlajše tekmice.

Podaljšano igro, ki od letos na vseh turnirjih velike četverice traja do desete točke, je Williamsova začela sijajno, povedla s 4:0, nato pa je 24-letnica na drugi strani mreže zaigrala bolje in podaljšano igro dobila z 10:7 ter po treh urah in 14 minutah pripravila presenečenje in slavila največjo zmago v svoji karieri.

Štiridesetletna Američanka je sicer nazadnje na turneji igrala prav lani v Wimbledonu, ko je zaradi poškodbe predala dvoboj proti Belorusinji Aljaksandri Sasnovič. Tik pred letošnjim turnirjem pa je potrdila udeležbo, sicer že svojo 21., na sveti travi.