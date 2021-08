Serena Williams odpovedala OP ZDA

"Po skrbnem premisleku in upoštevajoč priporočila zdravnikov in zdravstvene ekipe, sem se odločila, da ne bom nastopila na OP ZDA, ker se želim v celoti posvetiti zdravljenju poškodbe desne stegenske mišice," je zapisala Williamsova.

"New York je eno najvznemirljivejših mest na svetu in eden mojih najljubših krajev za igranje tenisa. Pogrešala bom srečanja z navijači, vendar pa bom na daljavo navijala za vsakogar. Rada bi se vam zahvalila za neprekinjeno podporo in ljubezen. Na svidenje kmalu," je še zapisala tenisačica, ki bo 26. septembra slavila svoj 40. rojstni dan. Zapis je pospremila z rdečim srčkom.

Letošnji turnir v New Yorku se bo začel 30. avgusta. OP ZDA je zadnji turnir velike četverice na tekmovalnem sporedu v sezoni.