Serena Williams potrdila US Open: Vse bo izjemno in popolno

"Komaj čakam, da se bom vrnila v New York. USTA (Ameriška teniška zveza, op. a.) bo opravila izvrstno delo, da bi zagotovila, da bo vse izjemno in popolno ter da bodo vsi varni. Pogrešala bom navijače, da ne bo pomote. A to je noro, zelo sem vznemirjena,"je v posneti izjavi, ki jo je objavilo vodstvo tekmovanja, dejala Serena Williams.

Organizatorjem je gotovo odleglo, saj je 38-letna Američanka že več kot desetletje magnet za gledalce in seveda tudi daleč najuspešnejša igralka v karavani. S 23 velikim slami že nekaj sezon lovi rekord legendarne Avstralke Margaret Court(24 največjih naslovov). Več težav zaenkrat povzroča moški del turnirja, saj sta tako vodilni z lestvice ATP Novak Đokovićkot drugouvrščeni Španec Rafael Nadal izrazila zaskrbljenost, da bo turnir mogoče izvesti po napovedanem protokolu.

Đoković je tudi glasen nasprotnik morebitnega obveznega cepiva proti covidu-19, ki je povsem ohromil teniško karavano. Srbski zvezdnik je sicer minuli konec tedna v domačem Beogradu med drugim gostil Nemca Alexandra Zvereva, Avstrijca Dominica Thiemain Bolgara Grigorja Dimitrova, ki so del svetovne javnosti jezili z nespoštovanjem zdravstveno-varnostnih ukrepov, ki so v Srbiji sicer veliko blažji kot v večjem delu Evrope.