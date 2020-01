Serena Williams prekinila triletni post, Pliškova ubranila naslov

Dvoboja Serena Williamssicer ni najbolje začela, Jessica Pegula je povedla s 3:1 in imela še štiri zaključne žoge za vodstvo 4:1, toda ko je legendarna Američanka, ki je svoj prvi turnir osvojila že leta 1999, našla ritem, dvoma o zmagovalki ni bilo. Williamsova je po tekmi napovedala, da bo 43.000 ameriških dolarjev (38.669 evrov), kolikor je dobila za zmago, darovala skladu za žrtve avstralskih požarov, za posebno akcijo zbiranja denarja pa je podarila tudi drese, ki jih je nosila na turnirju.

Po finalu posameznic jo je čakal še nastop v finalu dvojic, v katerem je igrala skupaj s prijateljico Caroline Wozniacki, Danko je v polfinalu posameznic izločila prav njena tekmica v finalu, 25-letna Pegula. Asia Muhammad in Taylor Townsendsta izkoristili utrujenost Williamsove in naslov proti rojakinji in njeni danski partnerki osvojili z zmago z dvakrat po 6:4 v nizih.

Druga teniška igralka sveta, Čehinja Karolina Pliškova, je tako kot lani tudi letos zmagala na turnirju WTA v Brisbanu. V finalu je po treh nizih s 6:4, 4:6 in 7:5 premagala Američanko Madison Keys, 13. igralko na lestvici WTA. Sedemindvajsetletnica je za tretji naslov v Brisbanu v zadnjih štirih letih, pred tem je bila najboljša v letih 2017 in 2019, potrebovala dve uri in sedem minut. Skupno je Pliškova, ki bo med favoritinjami na prihajajočem odprtem prvenstvu Avstralije – ta se začne 20. januarja – osvojila 16. turnir WTA.

Izid, Auckland, WTA, finale (250.000 dolarjev/224.820 evrov):

Serena Williams (ZDA/1) ‒ Jessica Pegula (ZDA) 6:3, 6:4;

Brisbane, WTA, finale (1,4 milijona ameriških dolarjev/1,26 milijona evrov):

Karolina Pliškova (Češ/2) ‒ Madison Keys (ZDA/8) 6:4, 4:6, 7:5.