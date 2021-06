Serena Williams preživela 'grožnjo' 33-letne Romunke, Cicipas in Zverev gladko med 32

Cicipas je po uvodni zmagi nad Francozom Jeremyjem Chardyjem v drugem krogu ukanil teniškega specialista za peščeno podlago s Pirenejskega polotoka. Grk je za zmago nad Martinezom s 6:3, 6:4 in 6:3 potreboval poltretjo uro, v naslednjem krogu pa se bo pomeril z visokoraslim 36-letnim Američanom Johnom Isnerjem, ki je bil v treh nizih boljši od Srba Filipa Krajinovića s 7:6 (6), 6:1 in 7:6 (5). V tretji krog se je po zmagi nad Safiulinom prebil tudi Zverev, ki je tekmeca v prvem in tretjem nizu premagal šele v podaljšani igri, v tretjem krogu pa ga čaka Srb Laslo Đere, ki je po hudem boju in maratonskem boju premagal rojaka Miomirja Kecmanovića4:6, 4:6, 6:3, 6:2 in 6:3. Od peščenih igrišč Rolanda Garrosa sta se poslovila enajstopostavljeni Roberto Bautista Agut in Rus Karen Hačanov, 23. nosilec tukajšnjega turnirja. Prvega je izločil Švicar Henri Laaksonen, drugega pa pred leti četrti igralec na lestvici ATP, Japonec Kei Nišikori.

Ženski del turnirja sta znova zaznamovali Slovenki. Polona Hercog je po uri in 40 minutah premagala Francozinjo Caroline Garcia s 7:5 in 6:4, v tretjem krogu pa jo čaka Čehinja Marketa Vondroušova, 20. nosilka turnirja z nagradnim skladom 34.367.216 evrov, medtem ko je bila Tamara Zidanšek boljša od Američanke Madison Brengle. Konjičanka je slavila s 6:4 in 6:1, v naslednjem krogu pa jo čaka Čehinja Katerina Siniakova.